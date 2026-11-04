El PP de Narón celebra que la escuela infantil de A Gándara vuelva a contar con climatización

Los populares creen que la reparación ha sido posible por su “insistencia”

El Partido Popular de Narón ha expresado su satisfacción por la noticia de que la escuela infantil de A Gándara vuelve a contar con un sistema de climatización.

“Como ya ocurrió con la fuente para perros del parque de Xuvia, la reivindicación de la oposición vuelve a dar sus frutos”, señalaron desde la formación liderada por Germán Castrillón.

En concreto, la agrupación afirmó que la reparación de las instalaciones han llegado un año después y gracias a su “insistencia” a la hora de solicitar esta mejora para el centro durante el pleno municipal celebrado el pasado martes.

Debido al retraso con el que se han llevado a cabo las tareas para arreglar el sistema, desde el PP creen que el gobierno local encabezado por Marián Ferreiro “demuestra una vez más su falta de iniciativa”. Además, consideran que el hecho de que “haya que reclamar hasta las cuestiones más básicas refleja el agotamiento de su gestión”.

Finalmente, aparte de presentar una moción para exigir que se solucionase esta situación, los populares también llevaron otra a la sesión, que fue aprobada. En esta se solicitó que se pongan en marcha diferentes labores que permitan mejorar tanto la limpieza como el mantenimiento de los contenedores de residuos urbanos.