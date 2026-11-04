El Concello de Narón felicita a los participantes en los dos últimos cursos de operador de carretilla

En total, fueron 20 los participantes en las acciones formativas Cedida

El Concello de Narón ha querido dar la enhorabuena a las 20 personas que han participado en los dos últimos cursos de operador de carretilla y plataforma elevadora Pemp, con certificación UNE, que se han impartido en la localidad.

Ambas iniciativas, enmarcarcadas en el programa municipal de formación 2026, se llevaron a cabo entre los meses de septiembre y octubre en las instalaciones del centro Irmás Froilaz, ubicado en el barrio de A Gándara.

Según el propio Ayuntamiento, cada edición tuvo una duración de 50 horas, en las que el alumnado aprendió diferentes contenidos relacionados con la materia principal. Además, también contaron con diversos módulos transversales vinculados a la orientación laboral, la búsqueda de empleo, la igualdad de oportunidades la perspectiva de género, la prevención de riesgos laborales y medio ambiente en el naval.

Ayer por la mañana, con motivo de la finalización de estas acciones formativas, la alcaldesa del municipio, Marián Ferreiro, y la concejala de Formación, Natalia Hermida, hicieron entrega de los diplomas a los participantes de los cursos. Asimismo, la regidora y la edila aprovecharon la ocasión para conversar con los inscritos y preguntarles sobre cómo han vivido la experiencia de estos meses.

Por último, tanto una como otra subrayaron la implicación del gobierno local en este tipo de iniciativas y su compromiso “coa formación das veciñas e veciños desempregados en sectores e áreas que teñen unha importante demanda en empresas da zona”.