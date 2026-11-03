Odeón muestra la segunda vida que da Insertega a las prendas que ya no sirven

La gerente de Odeón, con los responsables de Insertega y del CRS de Narón Cedida

Siempre es posible darle una segunda o tercera vida a las prendas de ropa que ya no pueden cumplir su función original. La prueba está hasta el 12 de noviembre en el centro comercial Odeón, que acoge una muestra, ‘Del residuo al objeto’ promovida por la empresa Insertega, de Arteixo, en la que se exhiben productos fabricados con residuo textil a partir de prendas depositadas en contenedores y donaciones.

Insertega colabora desde hace tiempo con el Centro de Recursos Solidarios de Narón a través de la campaña ‘Refashion’. En la campaña de este año, que se extendió desde el 26 de septiembre al 6 de octubre, se recogieron 950 kilos. La mayoría pudieron donarse a particulares, pero otras, debido a su estado, se entregaron a la empresa para su reciclaje –a cambio, la firma hará una donación en fechas próximas–.

Fruto de este trabajo, es posible ver en la plaza de eventos del centro comercial una serie de objeto realizados con material reciclado: delantales y gorros de cocina, bolsas de tela, mobiliario comercial, así como una mesa, entre otros.

La gerente de Odeón, Cristina Imaz, ejerció este martes de anfitriona en un acto en el que también estuvieron presentes el director general de Insertega, Juan Meijide, y el presidente y secretario, respectivamente, del Centro de Recursos Solidarios, José Manuel González y Rafael Sánchez.

Insertega es un centro especial de empleo de personas con discapacidad. Gestiona residuos con otras dos empresas, EQuore, que desarrolla proyectos circulares, creando nuevos productos y mobiliario, y AnaÓ, un estudio de moda.

Además, cabe recordar que tiene una red de tiendas de ropa circular, entre las que se encuentra la que se localiza en la calle de la Iglesia de Ferrol.