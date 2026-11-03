Narón exige al gobierno gallego una mayor inversión para la localidad

Un instante de la sesión plenaria de carácter ordinario celebrada esta mañana Jorge Meis

La corporación municipal de Narón aprobó este martes, durante su última sesión plenaria, instar a la Xunta a incrementar de forma significativa la dotación económica destinada a la localidad en las cuentas autonómicas del próximo año.

La iniciativa, impulsada a través de una moción de Terra Galega, salió adelante con los votos a favor de BNG y PSOE y con la abstención de los populares. El texto aprobado reitera una serie de reivindicaciones, entre las que se encuentran la construcción de un centro integrado para la tercera edad, la mejora total de las infraestructuras educativas y viarias, y el traspaso de la gestión de las escuelas infantiles municipales al gobierno gallego. Además, el Ayuntamiento reclama la creación de un nuevo centro de Formación Profesional que ofrezca especialidades y familias profesionales actualmente inexistentes en la comarca.

Cabe señalar que en el pleno también prosperó –con el apoyo de TEGA y PSOE– una moción defendida por los nacionalistas para respaldar la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre, que transcurrirá bajo el lema ‘Galiza en loita por unha vida digna e polo dereito á vivenda’, que exige tanto a la administración autonómica como al Gobierno central la adopción de medidas urgentes para frenar la emergencia habitacional. También en el ámbito social, la corporación naronesa dio luz verde a una declaración institucional de cara a la celebración de la efeméride del 25N. El documento subraya la obligación de las administraciones públicas de blindar los derechos de las víctimas de violencia machista y reclama un aumento en las prestaciones económicas periódicas destinadas a las afectadas por esta lacra.

En otro orden de cosas, el pleno declaró de especial interés el proyecto de ampliación del centro de salud del municipio. Esta catalogación, explican desde el ejecutivo local, permitirá aplicar una bonificación fiscal del 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para facilitar la ejecución de las obras sanitarias.

Reglamento

En la sesión de este martes–precedida de otra de carácter extraordinario para designar a los integrantes de las 45 mesas electorales que se habilitará el próximo día 29 en Narón– se aprobó también, de manera inicial, el reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas del Concello –también el de régimen interior de las instalaciones deportivas–. El primer documento recoge los requisitos administrativos y las condiciones necesarias para la realización de diferentes actividades. Este texto se someterá ahora a una fase de información pública y audiencia con su inclusión en el BOP, por un plazo de 30 días.

Además de las mencionadas anteriormente, la corporación aprobó las mociones del PSOE sobre la RPT y la mejora de servicios públicos, y la relacionada con la gestión del agua. También la de TEGA y BNG sobre la emergencia lingüística del gallego y la de esta última formación para la mejora de la seguridad vial en As Lagoas. El PP también logró sacar adelante su propuesta de mejora de la limpieza y mantenimiento de los contenedores de residuos urbanos