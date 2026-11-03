Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Mesas en Odeón para alcanzar los 5.000 participantes en la carrera contra el cáncer

La AECC habilitó esta semana un punto de inscripción en el centro comercial

Redacción Ferrol
03/11/2026 17:12
Odeón habrá un stand para apuntarse a la Marcha contra o Cancro
Odeón habrá un stand para apuntarse a la Marcha contra o Cancro
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El centro comercial Odeón acogió esta semana un punto de inscripción para participar en la XIII ‘Ferrol en marcha contra o cancro’

Carrera contra el cáncer Ferrol

Casi 1.200 personas se han apuntado ya online a la carrera y andaina contra el cáncer del día 8 en Ferrol

Más información

El objetivo, indica la Asociación Española Contra el Cáncer es lograr los 5.000 participantes. "Cada inscripción y cada paso cuentan para apoyar la investigación", remarcan desde Odeón, recordando que quienes deseen tomar parte podrán hacerlo tanto en la carrera como en la andaina solidaria, en ambos casos de cinco kilómetros de distancia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620