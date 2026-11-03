Mesas en Odeón para alcanzar los 5.000 participantes en la carrera contra el cáncer

Odeón habrá un stand para apuntarse a la Marcha contra o Cancro Jorge Meis

El centro comercial Odeón acogió esta semana un punto de inscripción para participar en la XIII ‘Ferrol en marcha contra o cancro’.

Casi 1.200 personas se han apuntado ya online a la carrera y andaina contra el cáncer del día 8 en Ferrol Más información

El objetivo, indica la Asociación Española Contra el Cáncer es lograr los 5.000 participantes. "Cada inscripción y cada paso cuentan para apoyar la investigación", remarcan desde Odeón, recordando que quienes deseen tomar parte podrán hacerlo tanto en la carrera como en la andaina solidaria, en ambos casos de cinco kilómetros de distancia.