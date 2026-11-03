Narón
Mesas en Odeón para alcanzar los 5.000 participantes en la carrera contra el cáncer
La AECC habilitó esta semana un punto de inscripción en el centro comercial
El centro comercial Odeón acogió esta semana un punto de inscripción para participar en la XIII ‘Ferrol en marcha contra o cancro’.
El objetivo, indica la Asociación Española Contra el Cáncer es lograr los 5.000 participantes. "Cada inscripción y cada paso cuentan para apoyar la investigación", remarcan desde Odeón, recordando que quienes deseen tomar parte podrán hacerlo tanto en la carrera como en la andaina solidaria, en ambos casos de cinco kilómetros de distancia.