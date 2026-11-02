Odeón acoge hasta el próximo jueves 12 la exposición ecológica ‘Del residuo al objeto’

Aunque ya está instalada, la muestra se presentará este martes a las 12.00 Jorge Meis

El centro comercial Odeón continúa su programación con una nueva exposición, ‘Del residuo al objeto’, promovida por la empresa Insertega.

La obra, que ya se puede visitar en la plaza de eventos, cuenta con diferentes productos, muebles y tejidos hechos a partir de residuo textil obtenido en campañas como la recogida de ropa usada ‘Refashion’, organizada entre el 22 de septiembre y el 6 de octubre en el propio complejo naronés.

Este martes, a las 12.00, se celebrará el acto oficial de presentación. En total, serán cinco las personas que intervendrán: la gerente de Odeón, Cristina Imaz; el presidente del Centro de Recursos Solidarios de Narón, José M. González; el director general de Insertega, Juan Meijide; el representante de Equore, Miguel Fraga; y la del Estudio de Moda Anaó, Ana Otero.

Según la organización, la exposición ‘Del residuo al objeto’ permanecerá en la plaza de eventos hasta el próximo jueves 12 de noviembre.

Aunque esta muestra es la primera actividad del mes, el centro comercial ya acogió otra propuesta cultural el pasado fin de semana. En este caso, se trató de ‘Historias para escagarriñarse’, un espectáculo infantil de Teatro dos Ghazafelhos que combinó terror y comedia.