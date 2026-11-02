La programación semanal del Pazo da Cultura se dedicará a la figura de las científicas

Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero presentarán su libro sobre Curie el sábado Cedida

El Pazo da Cultura de Narón dará comienzo a su programación del mes de noviembre con una serie de propuestas centradas en el papel de la mujer en la ciencia.

La primera, prevista para el próximo jueves 5 a las 11.00 horas, consistirá en una obra de la compañía Trémola Teatro, titulada ‘A máquina do tempo das científicas’, una obra que, narra la historia de una joven que viajará por distintas épocas para conocer algunas de las mujeres que marcaron un antes y un después en el mundo de la investigación y el conocimiento.

Por otro lado, el viernes a las 12.00, el vestíbulo del recinto contará con una exposición de paneles dedicados a la vida de Marie Curie, en los que se podrán apreciar los momentos más destacados de su biografía.

Asimismo, el Café Teatro acogerá el sábado a las 18.30, la presentación del libro ‘Descubre a María Sklodovska-Curie’, de las escritoras Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero. Durante el evento, las autoras aprovecharán para repasar la historia de la física y química polaca así como a mostrar el tipo de persona que era.

Finalmente, la programación semanal culminará con ‘Curie ou a simetría dos fenómenos físicos’, un biopic poético de Empatía Teatro escrito y dirigido por Santiago Cortegoso, que pone en valor la figura de la científica, pues fue la primera mujer en ganar un premio Nobel.

En este caso, los interesados en acudir a la cita podrán elegir entre dos funciones para ver el espectáculo, asesorado por Yuste y Rivas-Caballero: una el viernes y otra el sábado, ambos días a las 20.00 horas.

Desde el Concello informan de que las entradas ya están a la venta en la web del Padroado y en la taquilla del Pazo da Cultura. Los abonados o personas con derecho a reducción deberán pagar 6,65 euros, los menores de 14 años 5,50 y el público general 9,50.