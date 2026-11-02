La asociación vecinal de Piñeiros organizará un viaje a Portugal el próximo sábado 7 de noviembre

El viaje costará 22 euros a los socios y 25 a los no abonados Cedida

La asociación vecinal de Piñeiros ha anunciado que está preparando una excursión en autobús a la feria de Vilanova da Cerveira (Portugal) y a la fortaleza de dicha localidad.

La villa, ubicada en el distrito de Viana do Castelo, en la región del Alto Miño, es conocida en el país luso por contar con una animada escena cultural y por su castillo, situado en el casco histórico y construido en el siglo XIV.

Además, el centro dispone de otros rincones atractivos para los turistas, como son el mirador y columpio de O Cervo, el parque de Lazer de Castelinho y el Aquamuseu do Rio Miño.

Según la entidad, el viaje se organizará el próximo sábado 7 de noviembre y partirá desde Ferrol por la carretera de Castilla, pasando por Xuvia, Neda, Perlío y el polígono industrial de Vilar do Colo.

En cuanto a los precios para esta actividad, la asociación vecinal de Piñeiros informa de que sus socios deberán pagar 22 euros, mientras que aquellas personas que no estén abonadas tendrán que desembolsar 25. Asimismo, recuerda que el dinero sólo servirá para cubrir los gastos de desplazamiento, por lo que cada pasajero deberá asumir el coste de la comida que consuma durante el viaje. Para inscribirse, hay que llamar al teléfono 630 758 663.