El Concello de Narón convoca una bolsa de empleo docente de nueve categorías distintas

Los requisitos de cada puesto pueden consultarse en la web del BOP Jorge Meis

El Concello de Narón ha publicado en el Boletín Oficial da Provincia de A Coruña (BOP) una convocatoria pública para la formación de una nueva bolsa de empleo de expertos docentes en nueve categorías.

Concretamente, el documento especifica que el objetivo es ejecutar diferentes programas de formación laboral, todos ellos de carácter temporal.

Respecto a los puestos ofertados, el Consistorio detalla que uno se centrará en la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. En este caso, la vacante exige una licenciatura, diplomatura u otros títulos equivalentes o ser técnico superior da familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad, por lo que se tendrá en cuenta la posesión del certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de atención social de la rama profesional. Además, el aspirante deberá contar con el CAP o el máster universitario de profesor, así como haber estudiado Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía o Magisterio.

A su vez, otro de los requisitos es contar con el Celga 4 y si el interesado no contase con el CAP o el máster universitario de profesor, deberá acreditar una experiencia docente mínima de 600 horas en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

Por otro lado, con las mismas exigencias en materia de titulación y competencia docente, se encuentra la atención sociosanitaria a domicilio y el puesto centrado en formar a alumnado en empleo doméstico.

Siguientes puestos

En cambio, la soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible también formará parte de las ofertas, con una basada en el soldado MIG/TAG y otra en el TIG. Para ambos casos, los aspirantes tendrán que disponer de documentación que acredite sus competencias en el área de construcciones metálicas de la familia profesional de fabricación mecánica.

Lo mismo sucede con la carpintería y el montaje de muebles, con dos vacantes. Asimismo, la gestión de residuos urbanos e industriales y el módulo formativo básico de prevención de riesgos laborales completan el listado de categorías para las que se crearán las bolsas de empleo anunciadas por el Ayuntamiento naronés en el portal provincial. Para más información sobre los puestos y sus respectivos requisitos, puede consultarse a través de la web del BOP.

Más allá de esta convocatoria, el Consistorio publicó la semana pasada su Relación de Puestos de Trabajo para este año. El documento, firmado por la alcaldesa, Marián Ferreiro, incluye hasta 229 plazas, de las cuales 212 corresponden a funcionariado del Concello, mientras que el del Padroado da Cultura y el personal eventual del Consistorio suman siete ocupaciones cada una. Además, el administrativo cuenta con 36 empleados y el laboral con tres.

En lo referente al área de emergencias, la mayoría de las plazas son para bomberos (20), aunque también dispone cargos para desempeñar funciones de cabo jefe, administrativo, sargento, operario de medio natural y oficial jefe de intervención.

Dentro de la Policía Local, la lista se amplía con agentes (24), oficiales y jefes de servicio, así como con profesionales dedicados a controlar y regular el tráfico. No obstante, también hay ocupaciones específicas relacionadas con la atención a víctimas de violencia machista y el medio ambiente.

Aparte de estos puestos, la RPT del municipio de Narón incluye empleos dirigidos a peones, oficiales albañiles, conserjes y electricistas, así como a personal de limpieza, entre otros ámbitos laborales.