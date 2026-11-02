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Narón

La biblioteca municipal de Narón contará hasta el sábado 14 con una muestra en distintas lenguas

La colección incluye obras escritas en inglés, alemán, catalán y euskera

Redacción Ferrol
02/11/2026 21:27
Libros en una de las estanterías de la biblioteca naronesa
La propuesta cuenta con novelas en versión original
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La biblioteca municipal de Narón ha anunciado novedades en su catálogo. Durante estos días, el complejo contará con una nueva muestra bibliográfica dedicada a las literaturas en otras lenguas, como son el inglés, el alemán, el italiano o el portugués.

Sin embargo, no serán los únicos idiomas que conforman la propuesta. La colección temporal también incluye diferentes novelas escritas en catalán y euskera. Por tanto, desde la biblioteca señalan que esta oferta supone “unha oportunidade para descubrir autoras e autores doutras tradicións literarias, achegarse a historias que proceden doutros lugares e explorar libros en versión orixinal”.

En consecuencia, animan a todos los lectores a que visiten las instalaciones para disfrutar de escritores procedentes de distintos lugares de España y el mundo. Según la propia biblioteca, la colección estará disponible hasta el próximo sábado 14 de noviembre.

Más allá de esta muestra, la sala infantil también ha recibido nuevos ejemplares para los pequeños de tres a 12 años. En concreto, se trata de libros como ‘Pedra a pedra’ de Giuliano Ferri, ‘Historia dun neno’ de Ramón Otero Pedrayo o ‘Agora non, Bernardo’ de David Mckee, entre otras obras.

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