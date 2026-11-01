Narón celebrará este martes dos plenos: el sorteo de las mesas electorales y el ordinario

El Consistorio se encargará de notificar a los designados en un plazo de tres días AEIG

El Concello de Narón ha confirmado que mañana, día 3 de octubre, celebrará dos plenos por motivos muy distintos. El primero, programado para las 9.30 horas, será uno de tipo extraordinario que servirá para sortear los miembros de las mesas electorales de los comicios a las Cortes Generales, convocados para el 29 de noviembre.

Según el Consistorio, en el procedimiento se repartirá tanto la presidencia como las dos vocalías y sus suplentes entre las personas incluidas en el censo de cada sección prevista.

Después, el Ayuntamiento notificará a los elegidos su designación en un plazo de tres días. Para este tipo de casos, quienes deseen alegar una causa justificada que les impida participar en la jornada deberán hacerlo en los siguientes siete días ante la Xunta Electoral de Zona.

En cambio, el segundo pleno comenzará a las 10.00. Se trata de la sesión ordinaria que iba a tener lugar el pasado jueves, pero que terminó siendo aplazada por el luto oficial decretado debido al accidente ferroviario de Urda, en Toledo.

Según el orden del día, la corporación municipal abordará la contratación del servicio de gestión de las escuelas municipales, así como el levantamiento de reparos suspensivos de algunas facturas. Además, la previsión es que se apruebe la declaración de especial interés y utilidad pública de las obras para ampliar el centro de salud.

Asimismo, las agrupaciones se encargarán de votar el reglamento de espectáculos y actividades recreativas del Concello, además de la normativa de régimen interior de las instalaciones deportivas locales.

Por otro lado, se procederá a declarar, de manera institucional, la necesidad de blindar y avanzar en derechos y garantizar el aumento de las ayudas económicas a las víctimas de violencia machista.

Respecto a las mociones, TEGA presentará una para instar a la Xunta de Galicia a que invierta más en Narón a través de los presupuestos autonómicos de 2027. En este sentido, el partido del gobierno municipal denunció la semana pasada que el ejecutivo de Alfonso Rueda sólo va a adjudicar siete millones de euros a la localidad de los 160 que se destinarán a Ferrolterra.

Por su parte, el PP solicitará la reparación del sistema de climatización de la escuela infantil de A Gándara y que se mejore la limpieza, el mantenimiento y la accesibilidad de los contenedores de residuos urbanos.

Además, el PSOE llevará dos propuestas: una con el fin de reclamar que se actualice la RPT y otra para exigir una auditoría independiente del consumo de agua en el campamento de Freixeiro. Aparte, el BNG pedirá apoyo a la huelga general del 11N y que se refuerce la seguridad vial en As Lagoas.