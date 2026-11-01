Abierto el plazo para participar en la XVII edición del Mercado de Segunda Man de Narón 

El evento se celebrará el próximo 29 de noviembre Emilio Cortizas

El recinto feiral de O Trece, ubicado en la parroquia naronesa de Sedes, acogerá el próximo 29 de noviembre la decimoséptima edición del Mercado de Segunda Man de Narón, un evento en el que decenas de particulares pondrán a la venta diferentes artículos.

El Ayuntamiento ha anunciado que este lunes, a las 8.30 horas, se abrirá el plazo para inscribirse a esta actividad. En total, serán 70 las plazas destinadas a mayores de edad.

En cuanto a las restricciones, no podrán participar comerciantes ni vendedores ambulantes y se prohibirá la venta de animales, alimentos, bebidas y artesanía.

Los interesados deberán cubrir el formulario disponible en la sede electrónica municipal y presentarlo en el Rexistro Xeral del Concello antes de las 13.30 horas del 20 de noviembre. Asimismo, los admitidos tendrán que comprometerse a llevar, como mínimo, cuatro kilos de alimentos o de productos de limpieza para el Centro de Recursos Solidarios de Narón.

Desde el Consistorio señalan que se confirmarán todas las personas autorizadas a formar parte del XVII Mercado de Segunda Man entre los días 23 y 25. Respecto al montaje de puestos, se llevará a cabo en dos jornadas: el sábado 28, de 18.00 a 21.00, y el domingo 29, de 8.00 a 10.00.