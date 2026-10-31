Narón licita por 30.500 euros el transporte para la natación escolar y las andainas locales

Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 17 de noviembre Jorge Meis

El Concello de Narón ha sacado a licitación el servicio de transporte para trasladar tanto a los alumnos que participan en el programa municipal de natación en la piscina climatizada, como a los vecinos que toman parte de las andainas organizadas por el propio Consistorio.

Concretamente, el contrato cuenta con un presupuesto de 30.502,3 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos años, aunque se podrá prorrogar por un periodo máximo de la misma duración o, al menos, de un mes. De este modo, el valor estimado asciende a 55.458,72 euros.

Según el pliego, la oferta económica será el principal criterio de adjudicación, con una puntuación de 94 puntos sobre 100, mientras que la disponibilidad para atender servicios no planificados y la capacidad de sustituir autobuses en caso de avería supondrán los seis restantes.

Por otro lado, el documento especifica que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de noviembre a las 14.00 horas. Además, deberán mantener sus respectivas condiciones técnicas y económicas durante un periodo de tres meses.

Asimismo, respecto a los plazos establecidos para recurrir, el pliego concreta dos distintos: uno de un mes para el potestativo de reposición y otro de dos en caso de que se desee interponer uno de tipo contencioso administrativo.

Para más información, puede consultarse la página web oficial de la Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es) o contactar con el Ayuntamiento de Narón vía correo electrónico (contratacion@naron.gal) o en su defecto, llamando al número de teléfono 981 337 700.