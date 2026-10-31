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Narón

La iniciativa municipal ‘As nosas tradicións’ regresa a las aulas infantiles de Narón

El programa ofrece información, curiosidades y recursos sobre las costumbres, fiestas y fechas más importantes de Galicia

Redacción Ferrol
31/10/2026 20:35
Tradicions no outono A Solaina
El primer folleto estuvo centrado en las tradiciones otoñales
Cedida
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Las escuelas infantiles de Narón vuelven a participar un curso más en ‘As nosas tradicións’, una iniciativa de la Concellería de Política Lingüística que tiene como principal objetivo dar a conocer las costumbres, fiestas y datas más importantes de Galicia.

En concreto, el programa se basa en la entrega periódica de folletos con información, curiosidades y recursos relacionados con tradiciones culturales como la Navidad, el Entroido, los Maios o el San Juan, así como detalles sobre cómo se viven en Narón. Además, también se detallarán fechas relevantes para la lengua y cultura autonómicas. Es el caso de los días dedicados, respectivamente, a las Letras Galegas, Rosalía de Castro o al propio municipio.

Asimismo, la concelleira de Política Lingüística, María Lorenzo, subrayó que la infancia es “o mellor momento para que o galego e as nosas tradicións entren na casa de forma natural

Mediante esta propuesta, el Concello también busca que las familias participen en el programa Apego, destinado a mejorar la socialización en la lengua de Castelao mediante la organización de diferentes actividades.

Por último, desde el Ayuntamiento informan de que los folletos se pueden descargar en la web del Servizo de Normalización Lingüística.

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