El paseo de Xuvia (Narón) acogerá Incluson, el festival accesible del Camiño de Santiago

En total, serán ocho los conciertos programados para el evento Cedida

Narón verá ampliada su programación cultural el próximo sábado 7 de noviembre por unirse a la primera experiencia promocional de Incluson, el festival musical accesible e inclusivo del Camiño de Santiago que se celebrará en el paseo marítimo de Xuvia.

La iniciativa, promovida por la asociación sin ánimo de lucro Institución Turística Inclusiva, Cultural y Social (I’Tics) en colaboración con el Ayuntamiento, consitirá en una jornada repleta de artistas y propuestas gastronómicas que comenzará a las 11.00 horas y finalizará a las 00.00.

Tras la charla ‘O Camiño non cambia. A experiencia SÍ’, Só Elas serán las encargadas de subir, alrededor de las 12.00, los decibelios del recinto abierto. A continuación, el cartel seguirá con el rock de Chungo Pastel y, aproximadamente a las 14.00, Fran Rey DJ y Mas Music DJs se subirán al escenario para pinchar unas sesiones que animarán a los asistentes.

Ya por la tarde, en torno a las 17.30, será el turno de DiversidArte, mientras que Marcos Mella tomará el relevo dos horas más tarde. Además, en torno a las 20.30, el público podrá disfrutar del directo de Batalha. Por último, a las 22.30, los conciertos terminarán de la mano de la banda ferrolana Nuevo Plan.

No obstante, la música no será lo único que ofrecerá el festival. Con el fin de reforzar su esencia y mejorar la experiencia de quienes acudan al paseo, el evento dispondrá de interpretación en lengua de signos, pictogramas, mochilas vibratorias, comunicación accesible, un espacio de calma y apoyos sensoriales, cognitivos y comunicativos.

Asimismo, la zona dispondrá de foodtrucks, entre los que se encontrarán ChichaLovers y Pink & Mint y La Bichota do Paparrúa, así como un área de artesanía en la que estarán, además de Laura Molero y Por Mis Ruedas, Pepiña Medias Longas, Chamorro, Zapireza Estudio y la comisión de Fiestas de Xuvia.

La presentación del festival, celebrada en el concello, contó con la presencia de la alcaldesa, Marián Ferreiro; las concelleiras de Benestar Social y Turismo, María Lorenzo y Natalia Hermida; y la presidenta de la entidad organizadora, Rosa María Echevarría; así como sus compañeros Sergio Viñas y Daniel Ríos.

“Incluson nace dunha reflexión: se queremos que as persoas poidan participar e gozar da cultura, a accesibilidade ten que formar parte do deseño desde a súa orixe”, declaró la directora de la asociación.

Por su parte, la regidora aprovechó la ocasión para valorar que el evento se estrene en el municipio y animó a la ciudadanía a asistir a la cita. Según Ferreiro, es “unha satisfacción” poder acompañar un proyecto “que fala do Camiño de Santiago, pero sobre todo de inclusión”.

Finalmente, desde el Ayuntamiento e I’Tics recuerdan que el evento estará totalmente adaptado a personas con movilidad reducida y contará con servicio de apoyo y acompañamiento.