Abierto en Narón el plazo para inscribirse en el curso de Canva de diseño digital y creación de contenidos

La formación comenzará el próximo 10 de noviembre AEIG

El Ayuntamiento de Narón ha informado de que la plataforma Cemit ha abierto el plazo para anotarse a un nuevo curso municipal relacionado con las nuevas tecnologías. Se trata de ‘Canva: Deseño dixital e creación de contidos para o uso cotián’.

La formación, que tendrá una duración de 100 horas, comenzará el 10 de noviembre en el Aula Cemit de Xuvia y concluirá el 18 de diciembre. En concreto, el horario será matinal –de 9.30 a 13.30– y el programa incluirá diferentes contenidos relacionados con el software: fundamentos básicos; funciones de edición; presentaciones, infografías y documentos; vídeo, audio, herramientas complementarias y prácticas, contenidos para redes sociales y un proyecto final de temática libre.

Desde el Consistorio recuerdan que la acción formativa es gratuita y contará con un total de 12 plazas, por lo que será necesario anotarse previamente a través de la página web de Cemit.

Esta iniciativa forma parte de la programación de Cemit, cuyas instalaciones acogen diferentes cursos relacionados con el desarrollo de competencias digitales. Ejemplo de ello son los de iniciación en la plataforma de certificación ComDix y en LibreOffice, que finalizarán el próximo martes 3 de noviembre. En este caso, la duración es de 156 horas y 120 respectivamente y están permitiendo a los asistentes aprender competencias vinculadas, por ejemplo, al acceso a la información mediante dispositivos electrónicos, la gestión de archivos y al procesador de texto, entre otras.