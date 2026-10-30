Odeón acoge este sábado el nuevo espectáculo de terror cómico de Teatro dos Ghazafelhos

La función promete ofrecer sustos, risas y diversión a los asistentes Cedida

El centro comercial Odeón continúa este sábado su programación con un evento cultural dirigido a los más pequeños. Se trata de ‘Historias para escagarriñarse’, un espectáculo de la compañía Teatro dos Ghazafelhos que combina terror y comedia.

La obra familiar, protagonizada por los actores Montse Piñón, Pepablo Patinho y Jorge Casas, invitará al público a reírse con historias como las de la Santa Compaña, la Cabra Montesina y las Lavandeiras. Todo ello con fuertes dosis de humor, misterio, locura y miedo.

La propuesta, que comenzará a las 18.00 horas en la plaza de eventos del complejo, servirá como celebración del vigésimo aniversario de la compañía, nacida en Ferrolterra y especializada en teatro infantil y juvenil.

Desde la organización animan a todas las familias de Narón y municipios colindantes a acudir a esta cita para pasar una tarde llena de sustos, carcajadas y muchas sorpresas.

Citas anteriores

Este espectáculo se une a la lista de eventos que ha acogido Odeón durante las últimas semanas. El más reciente tuvo lugar el sábado 24, cuando las dos agrupaciones de la Asociación Musical Sementeira; la Xove Banda de Narón y la Banda Infantil Sementeira, ofrecieron un concierto por separado para el deleite de los clientes.

Asimismo, entre el 22 y el 25 de octubre, el parking subterráneo del centro comercial sirvió para celebrar la octava edición de la Feria de Vehículos de Ocasión. En esta, los asistentes pudieron tanto examinar como comparar coches de diferentes marcas y modelos, además de tener la posibilidad de comprarlos a un precio reducido.