Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El PSOE critica que el PP haya vuelto a votar en contra del paso de peatones en el tramo naronés de la AC-566

La formación considera "incomprensible" que los populares no diesen el visto bueno a la petición

Redacción Ferrol
30/10/2026 18:18
Aitor Bouza cedida
El diputado socialista, Aitor Bouza, en el Parlamento de Galicia
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El PSdeG-PSOE ha calificado de “incomprensible” que el Partido Popular haya votado nuevamente en contra de pedir a la Xunta de Galicia que se pinte un paso de peatones en la carretera autonómica AC-566, en el área que discurre por el término municipal de Narón.

El diputado socialista Aitor Bouza presentó en la Cámara una proposición no de ley en la comisión de infraestructuras. La solicitud contemplaba la petición de vecinos de la parroquia de Castro, que llevan 16 años reclamando una actuación urgente.

En concreto, el parlamentario explicó que los residentes están pidiendo “seguridade para ir á compra” y a la zona escolar ubicadas en un tramo con viviendas y servicios a ambos lados. El problema, dijo, es que no es posible cruzar con seguridad en la zona. Por ello, Bouza solicitó un paso de cebra, señales y medidas de iluminación y acondicionamiento de la vía para garantizar que los vecinos y vecinas puedan desplazarse sin peligro.

Asimismo, concretó que los residentes llevan pidiendo una solución desde 2011, año en el que recogieron un total de 435 firmas. Además, señaló que la petición se encuentra actualmente avalada por un informe técnico realizado por la Policía Local del municipio y que confirma que hay casas en los dos márgenes de la carretera, así como comercios, un centro social y paradas de autobús.

Por último, desde el PSOE añadieron que el documento indica que la actuación, aparte de labores de pintado y señalización, implicaría ampliar el límite de 50 kilómetros por hora en un tramo de 150 metros.

psoe naron 27 octubre cedida

El PSOE volverá a reclamar en el Parlamento de Galicia nuevos pasos de peatones en el tramo naronés de la AC-566

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620