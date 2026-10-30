El PSOE critica que el PP haya vuelto a votar en contra del paso de peatones en el tramo naronés de la AC-566

El diputado socialista, Aitor Bouza, en el Parlamento de Galicia Cedida

El PSdeG-PSOE ha calificado de “incomprensible” que el Partido Popular haya votado nuevamente en contra de pedir a la Xunta de Galicia que se pinte un paso de peatones en la carretera autonómica AC-566, en el área que discurre por el término municipal de Narón.

El diputado socialista Aitor Bouza presentó en la Cámara una proposición no de ley en la comisión de infraestructuras. La solicitud contemplaba la petición de vecinos de la parroquia de Castro, que llevan 16 años reclamando una actuación urgente.

En concreto, el parlamentario explicó que los residentes están pidiendo “seguridade para ir á compra” y a la zona escolar ubicadas en un tramo con viviendas y servicios a ambos lados. El problema, dijo, es que no es posible cruzar con seguridad en la zona. Por ello, Bouza solicitó un paso de cebra, señales y medidas de iluminación y acondicionamiento de la vía para garantizar que los vecinos y vecinas puedan desplazarse sin peligro.

Asimismo, concretó que los residentes llevan pidiendo una solución desde 2011, año en el que recogieron un total de 435 firmas. Además, señaló que la petición se encuentra actualmente avalada por un informe técnico realizado por la Policía Local del municipio y que confirma que hay casas en los dos márgenes de la carretera, así como comercios, un centro social y paradas de autobús.

Por último, desde el PSOE añadieron que el documento indica que la actuación, aparte de labores de pintado y señalización, implicaría ampliar el límite de 50 kilómetros por hora en un tramo de 150 metros.