El Concello de Narón avisa de que se llevarán a cabo cortes de agua el 2 y 3 de noviembre

Una de las zonas afectadas será la Avenida do Mar Emilio Cortizas

El Consistorio naronés ha anunciado que se interrumpirá, de forma temporal, el suministro de agua en diferentes puntos del municipio entre el lunes 2 y el martes 3 de noviembre para realizar tareas de mantenimiento.

El primer día se llevarán a cabo cortes en los barrios de A Gándara y A Solaina, concretamente, en la Avenida do Mar desde Petroprix hasta la antigua parcela de Grúas Eiriz y en la calle Irmáns Pita, desde las 9.00 hasta las 13.00 horas.

Por otro lado, durante la siguiente jornada se verán afectadas cuatro zonas: las carreteras de Castilla –desde Autos Paco hasta el número 667–, y de O Feal –del 1 al 10–, las calles María Soliña (O Ponto) y Filomena Dato (Piñeiros), y el lugar de Pedregal. Para estas áreas, la previsión es que el servicio permanezca interrumpido entre las 9.00 y las 14.30.

Desde el Ayuntamiento lamentan las molestias que puedan ocasionar estas medidas y agradecen la comprensión a todos los vecinos y vecinas.

Estos cortes de agua programados para la próxima semana se unirán a los realizados el pasado viernes 23 por el Consistorio en diferentes puntos de la zona del polígono industrial de Río do Pozo, también debido a la necesidad de llevar a cabo tareas de mantenimiento en el municipio naronés.

En este caso, las zonas donde se interrumpió el suministro fueron la avenida Gonzalo Navarro y tres calles: Ferreiros, Carpinteiros y Telleiros. Además, la situación obligó a establecer los cortes de agua durante más tiempo que el previsto para los de la semana que viene, pues sumaron un total de siete horas, desde las 9.30 hasta, aproximadamente, las 16.30.