Narón, un lugar onde a tradición se fusiona coa artesanía para soar forte
As instalacións do Pazo da Cultura acollen un obradoiro de instrumentos de percusión que leva 30 anos activo
O municipio de Narón é recoñecido en toda Galicia polo seu Pazo da Cultura, un complexo inaugurado no 2008 que conseguiu converterse nun referente por acoller funcións de teatro, concertos, espectáculos e toda clase de eventos.
Non obstante, as instalacións tamén serven como base de operacións para diversos obradoiros relacionados coa música e as artes. Un bo exemplo atópase no dedicado á construción de instrumentos tradicionais de percusión, que con 30 anos de traxectoria, é un dos pioneiros no seu eido a nivel autonómico.
O seu actual director, Andrés Balbona, leva preto de dúas décadas dedicándose a traballar con diferentes materiais. Nado na Arxentina e criado na cidade da Coruña, foi descubrindo pouco a pouco a que se quería dedicar profesionalmente. “Gustábame traballar coas máns, producir obxectos con elementos naturais, como pode ser a madeira ou o coiro. E como xa estaba introducido no mundo folclórico e na música, derivei un pouco cara a fabricación de instrumentos”, explica o artesán.
En canto ao obradoiro en si, lembra que é bastante máis antigo que o edificio no que se imparte e que non parou de evolucionar. “Foi medrando co tempo, tanto na cantidade de xente matriculada como nas horas de aulas”, comenta, ademais de engadir que a súa esencia é que os alumnos e alumnas aprendan a facer todo “dunha forma tradicional, como os facían os nosos ancestros”. Con todo, Balbona aclara que isto non impide que se vaian incorporando, progresivamente, novas máquinas e xeitos de traballar os obxectos.
Aínda que a actividade está aberta a calquera persoa maior de 16 anos, hai certos aspectos que se adoitan levar a cabo. “O máis habitual é comezar coa pandeireta porque é o que máis se usa e serve como base para aprender a virar a madeira que despois se aplica nos restos dos instrumentos, pero eu procuro que, como obxectivo, o primeiro ano que se matriculan aprendan a facer aparte diso, unha pandeira e un pandeiro, polo menos”, explica Balbona.
Conforme van pasando de curso, os participantes tamén rematan aprendendo a crear tambores, bombos, castañolas ou tarrañolas, entre outros. Todo nunhas sesións que teñen un enfoque axustado a cada caso. “Intento que comecen co máis básico e dou un pouco de liberdade, estou por alí dirixindo e axudando, pero cada un vai ao seu ritmo e está facendo o seu instrumento”, aclara.
Un inventario natural
Ao preguntarlle polos materiais que adoitan empregar na aula, sinala a madeira como piar principal do traballo, intentando que sexan de proximidade, cunha prioridade por especies como o freixo, a faia o arce e o piñeiro.
En segundo lugar, atópase a pel, que adoita ser coiro cru, xeralmente de cabra ou ovella. Despois, outra cousa que non pode faltar no obradoiro son os metais acerados, que serven como base das ferreñas.
Segundo o director do obradoiro, o charrasco é un dos obxectos máis difíciles de construír para o alumnado
Por outra banda, á hora de manipular os materiais para transformalos, todo comeza coa madeira “Case todos os instrumentos máis coñecidos teñen forma circular, entón temos que viralos. Nós utilizamos unha técnica de calor e humidade que dá un punto extra de calidade e resistencia”, sinala o director, á vez que asegura que é un proceso longo, pois tras iso toca cortar a medida establecida para o coiro, humedecelo, coselo e buscar un tensado que permita conseguir a sonoridade idónea.
Concretamente, Balbona comenta que os seus alumnos teñen “un pouco de todo” para poder levar a cabo os proxectos, dende maquinaria eléctrica de carpintería ata martelos, gubias, trenchas, serrotes e outras ferramentas. Pero o feito de contar con elas non significa que todo resulte sinxelo. Dende o punto de vista do artesán, un dos maiores retos é fabricar un charrasco, dado que ten “moitos encastres” e esixe un maior cepillado.
Folclore e innovación
Malia que o actual director do obradoiro xa leva anos impartíndoo, o seu antecesor e actual alumno, Emilio Romero Fabal, lembra os cambios que experimentou. Tras o labor de Manolo Bacalhau no 1996 e Santiago Caneiro entre 1997 e 1999, chegoulle a súa quenda de ensinar esta proposta artesá, na que rematou sendo testigo dunha modernización progresiva. “Dende hai dez ou quince anos, evolucionaron moito os instrumentos de percusión. Comezouse a cambiar o xeito de facer as ferreñas. Agora fanse a man, tempéranse ou quéimanse, empréganse diferentes parches....” relata.
Tanto el como Andrés Balbona pensan que un dos principais motivos desta progresión foi o boom de grupos como Tanxugueiras, que apostan por fusionar os xéneros musicais galegos con sons modernos.
“Antes facer algo así era impensable porque era romper a tradición; ninguén tocaba un rock and roll ou un chotis cunha gaita galega, pero hoxe en día podes tocar o que queiras. Non ten nada que ver”, asevera o exdirector.
Pola súa parte, Balbona especifica que o obradoiro, máis alá do feito de que gañou fama co paso dos anos, conseguiu máis interesados polo feito de que a música da terra “medrou moito en calidade e difusión”, algo que se aprecia tamén no crecemento de participantes en foliadas, grupos folclóricos e festas.
Debido a todo isto, está convencido de que os seus alumnos novos valoran cada vez máis o que custan os instrumentos, subliñando que, ata hai pouco tempo, a pandeireta era “un instrumento menor que non estaba ben tratado”. Con todo, asegura que, cando comenzan a fabricalo, decátanse de que ten un “proceso longo e, se queres que quede ben, laborioso”.
Alguén que ten claro todo o que implica a elaboración de membráfonos –que producen son a través dun parche de coro tensado– e idiófonos –aqueles que empregan a vibración do seu propio corpo– é Alba Golpe, que sempre estivo moi ligada ao folclore. Aparte de levar dende pequena nun grupo de baile tradicional e tocar a pandeireta, a gaita, o pandeiro e a pandeira, animouse a participar no obradoiro de construcción de instrumentos tradicionais de percusión, onde xa creou arredor de 15. “Xusto este curso teño pensado facer un charrasco, que sempre me chamou a atención. Ten pinta de dar moito traballo, pero intentarase”, afirma.
Aínda que está pendente de poder fabricalo, non sería o primeiro reto ao que se enfronta. En concreto, puxo de exemplo un tambor que elaborou. “Levoume meses porque son diferentes partes, unha madeira un pouco máis grosa do que estaba acostumada e moito traballo físico”, recoñece a alumna.
Sobre o obradoiro, asegura estar moi contenta tanto coas sesións como co ambiente que se respira nel, asegurando que o feito de poder facer manualmente algo “tan recoñecible e tradicional” resúltalle “moi satisfactorio”. Por todo isto, recomenda a todo o mundo que se anime a darlle unha oportunidade.
Malia que pode semellar unha actividade como calquera outra, Andrés Balbona defende que os instrumentos que ensina a construír resultan “un ben material que é fundamental” para manter a identidade da comunidade autónoma nun país cada vez máis interesado polas músicas, as linguas, as tradicións e as culturas que o conforman.
Finalmente, tanto o director do obradoiro como Alba Golpe e Eduardo Romero Fabal consideran que a proposta é unha boa opción para todos aqueles veciños e veciñas de Narón que queiran aprender un tipo de artesanía que, a pesar das horas que pode implicar, sempre ten un premio con son propio.