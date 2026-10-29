Los gastos para mantener el cementerio de Santa Rita de Xuvia podrían encarecer los nichos

Más de la mitad del dinero invertido en el cementerio se destinó al servicio de jardinería AEIG

La comisión parroquial de Santa Rita de Xuvia ha publicado una nota informando de los gastos de mantenimiento del cementerio en 2026. Según el documento, suponen una cuantía superior a los 8.000 euros.

El folleto detalla que más de la mitad del dinero fue destinado al servicio de jardinería, con un montante de 5.445 euros, mientras que el de gestoría alcanzó los 820.

Por otro lado, en cuanto al consumo de agua, la nota concreta que supuso un desembolso total de 750. Además, las facturas de la luz emitidas durante el año sumaron 590 euros.

Asimismo, se llevaron a cabo otras labores de fontanería, electricidad y albañilería que añaden 500 euros a la lista.

Desde la comisión subrayan que, en comparación con el año 2020, los costes para conservar el camposanto han aumentado, aproximadamente, un 40% y recuerdan que en 2025 hubo que invertir, de manera extraordinaria, otros 3.000 para cortar las palmeras del cementerio.

Por ello, desde la parroquia afirman estar barajando la posibilidad de subir la cuota de los nichos a nueve euros la unidad y a 36 la columna de cuatro.

Finalmente, la nota recuerda que los gastos se deberán ingresar en la cuenta bancaria ES53-2080-0202-3630-00124115.