La salud mental centra los cuatro Mércores de Cine que organiza el Concello y Cineclube Serie B en el Pazo 

Presentación del cartel de noviembre Concello de Narón

Los Mércores de Cine, el programa que organizan el Cineclube Serie B y la Escola de Benestar de Narón, ofrecerán en noviembre cuatro proyecciones de películas que tienen como tema principal la salud mental. Como es costumbre, todos los pases tendrán lugar a las 20.00 horas en el Pazo da Cultura y con entrada gratuita.

La programación la inaugurará ‘El peor vecino del mundo’, dirigida por Marc Foster y protagonizada por Tom Hanks, que encarna a un jubilado malhumorado que ve alterada su rutina con la llegada al barrio de una nueva familia.

La segunda fecha será el jueves 12 en lugar el miércoles, por la convocatoria de huelga general. En este caso se proyectará ‘María (y los demás)’, un film dirigido al público más joven. Es una obra de Nely Regueira y cuenta con Bárbara Lennie en el papel principal. En ella se aborda el impacto emocional que tienen los cuidados familiares y las dificultades para construir un proyecto de vida propio.

El 18 de noviembre se ofrecerá ‘20.000 especies de abejas’, de Estíbaliz Urresola. Sofía Otero es la actriz protagonista y su actuación le sirvió, explica la organización, para ganar el Oso de Plata a la mejor interpretación en la prestigiosa Berlinale. En este caso, el tema principal es la identidad de género en la infancia y el apoyo familiar y social.

El cartel del mes de noviembre se cierra el día 25 con ‘Pequeña Miss Sunshine’, de Valerie Faris y Jonathan Danton y habla sobre una familia que atraviesa los Estados Unidos para llevar a su hija pequeña a un concurso de belleza.

Los Mércores de Cine de Narón, una iniciativa del Cineclube Serie B y el Padroado da Cultura que cuenta con el apoyo de la Federación de Cineclubes de Galicia y la Xunta, incluye en cada sesión un coloquio posterior a la proyección.

El ciclo lo presentaron este jueves la alcaldesa y también presidenta del Padroado da Cultura, Marián Ferreiro; la concejala de Benestar Social, María Lorenzo; y el director del Cineclube Serie B, Alberto Pena. La edila puso en valor esta iniciativa y señaló que el cine tiene “a capacidade especial de nos achegar a realidade que ás veces custa nomear. Falar de saúde mental sen tabús é tamén coidarnos como comunidade, e estas películas permiten abrir esa conversa de forma moi natural”.