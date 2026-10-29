La ONCE deja un premio de 3.000 euros en Narón

El premio se vendió en la avenida de Santa Icía AEIG

La suerte ha vuelto a sonreír a Narón, en esta ocasión, gracias al premio 'Mi día' de la ONCE, que el pasado miércoles agració con 3.000 euros un boleto comprado en la avenida de Santa Icía.

Concretamente, Carlos César Silvent ha sido el responsable de llevar la fortuna al municipio, donde recorre las calles para animar a participar en el juego. Este consiste en elegir una fecha de entre las 36.525 de un periodo de 100 años. Además, había otra dificultad añadida, pues cada combinación lleva asignada un número de la suerte, comprendido entre el uno y el once.

Debido a la noticia, desde la ONCE celebran que la localidad haya conseguido llevarse el premio de un sorteo que se lleva a cabo todos los días y esperan que el comprador disfrute de la cuantía.