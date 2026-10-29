El PSOE de Narón denuncia el “abandono” de varios puntos en la parroquia de Doso 

Los socialistas exigen que el gobierno local resuelva los problemas detectados en la parroquia Cedida

El PSdeG-PSOE de Narón ha vuelto a criticar al gobierno municipal por su gestión de las zonas rurales. En este caso, la formación reprocha el estado de “abandono” en el que se encuentran varios lugares ubicados en Doso.

Desde el punto de vista de los socialistas, la zona cuenta con áreas repletas de “pólas e maleza sen atender”. Además, también reprochan al ejecutivo liderado por Marián Ferreiro la situación de un nuevo espejo instalado para mejorar la visibilidad de un cruce. Aseguran que, según los propios vecinos y vecinas, se colocó “no poste equivocado”.

Por otra parte, el partido ha denunciado “deixadez” en el mantenimiento y “aldraxes nas actuacións”. En consecuencia, los de Jorge Ulla consideraron que la parroquia está abandonada por el Concello, al que le exigen que solucione cuanto antes estos problemas y recuerdan que Doso también forma parte de la localidad.

Asimismo, señalaron que si el Ayuntamiento no sabe hacerlo, debería dar “un paso a un lado” y dejar gobernar a quien “teña interese en traballar polo ben de Narón”.

Otros reproches

Sin embargo, estas no son las únicas críticas realizadas por el PSOE naronés al ejecutivo de Terra Galega. Durante la celebración del último pleno municipal, el pasado de septiembre, su candidato a la Alcaldía aseguró que la alcaldesa mintió sobre la paralización de las obras de las carreteras de O Feal y O Trece, algo por lo que Ulla y sus compañeros consideran que Marián Ferreiro debería dimitir de su cargo.