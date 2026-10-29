El PP de Narón critica el estado en el que se encuentran algunas zonas de A Gándara y O Alto

El candidato a la Alcaldía por el partido, Germán Castrillón, durante una sesión plenaria Jorge Meis

El Partido Popular de Narón ha reprochado al Ayuntamiento la situación actual en la que se encuentran varios puntos del término municipal.

En primer lugar, han criticado el nivel de deterioro que presenta la avenida de A Gándara. Según la formación liderada por Germán Castrillón, la zona cuenta con “señales de tráfico dobladas y a punto de desplomarse sobre cualquier vecino”, así como aceras “reventadas” y un firme que parece “un campo de pruebas en lugar de una calle”. Además, han asegurado que hay puntos en los que la maleza invade el paso de los viandantes.

Por otro lado, en O Alto, consideran “vergonzoso” el nivel de abandono de la calle García Sabell, ubicada en O Alto. A su parecer, el área sufre un descontrol de vegetación que “favorece la acumulación de suciedad, la proliferación de ratas y otras molestias que podrían solucionarse si el gobierno de Marián Ferreiro realizase una gestión eficiente”.

En este último barrio, concretamente en la Rúa da Torre, han señalado que los residentes corren riesgo a la hora de tirar la basura, puesto que no existe un paso de peatones que conecte la acera con los contenedores. Por tanto, los de Castrillón consideran necesario que se pinte uno para así mejorar el acceso a los depósitos de residuos.

Debido a las situaciones de A Gándara y O Alto, los populares piden una solución urgente que permita poner fin a unos problemas que, desde su punto de vista, están afectando a la calidad de vida de los ciudadanos y creen que el Ayuntamiento de Narón tiene el deber de mantener el municipio totalmente “libre de suciedad y de peligros para los vecinos y vecinas”.