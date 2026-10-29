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Narón

El Concello de Narón volverá a organizar un curso de defensa personal para mujeres

Las interesadas podrán apuntarse hasta el próximo 17 de noviembre

Redacción Ferrol
29/10/2026 18:14
C Cívico do Alto curso de defensa personal femenina
La formación se desarrollará entre el 20 y el 21 de noviembre
Daniel Alexandre
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El Concello de Narón ha confirmado que el curso de defensa personal para mujeres contará con una nueva edición. La presentación de esta iniciativa –organizada por el Ayuntamiento y enmarcada en el III Plan de Igualdade– tuvo lugar ayer en el edificio consistorial. Según el gobierno local, el obradoiro está dirigido al público femenino empadronado en el municipio y la edad mínima establecida para poder participar es de 12 años.

El programa de la formación se centrará en aspectos como detectar y evitar situaciones de riesgo, cómo actuar ante un conflicto y sus consecuencias, así como la importancia de comunicar y denunciar agresiones.

En este caso, las sesiones contarán con el instructor policial y experto en la materia, José Rodríguez, y la doctora en Psicología, Yésica Bouza.

Concretamente, la actividad se desarrollará en dos días: el 20 de noviembre en el centro cívico social de O Alto, de 16.00 a 19.00 horas, y el 21 en el pabellón de la Casa da Mocidade, donde comenzará a las 10.00 y concluirá alrededor de las 13.00.

“Este obradoiro dálles ás mulleres e ás nenas de Narón ferramentas prácticas para sentirse máis seguras, pero tamén con máis confianza nunha mesma”, afirmó la edila de Igualdade, María Lorenzo, además de animar a las vecinas a participar en esta actividad.

Desde el Concello informan de que las menores de edad deberán ir acompañadas de una adulta y recuerdan que el servicio sociocomunitario municipal dispone de información y asesoramiento en materia de violencia de género de manera gratuita y confidencial.

Por último, el Ayuntamiento señala que las plazas disponibles para este curso de defensa personal son limitadas. Las interesadas en inscribirse podrán hacerlo hasta el próximo día 17 de noviembre a través del número de teléfono 633 497 990, en horario de 8.00 a 14.00.

El Ayuntamiento publicó el documento en el BOP

El Concello de Narón publica su Relación de Puestos de Trabajo, que suma un total de 229 plazas

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