El Concello de Narón volverá a organizar un curso de defensa personal para mujeres

La formación se desarrollará entre el 20 y el 21 de noviembre Daniel Alexandre

El Concello de Narón ha confirmado que el curso de defensa personal para mujeres contará con una nueva edición. La presentación de esta iniciativa –organizada por el Ayuntamiento y enmarcada en el III Plan de Igualdade– tuvo lugar ayer en el edificio consistorial. Según el gobierno local, el obradoiro está dirigido al público femenino empadronado en el municipio y la edad mínima establecida para poder participar es de 12 años.

El programa de la formación se centrará en aspectos como detectar y evitar situaciones de riesgo, cómo actuar ante un conflicto y sus consecuencias, así como la importancia de comunicar y denunciar agresiones.

En este caso, las sesiones contarán con el instructor policial y experto en la materia, José Rodríguez, y la doctora en Psicología, Yésica Bouza.

Concretamente, la actividad se desarrollará en dos días: el 20 de noviembre en el centro cívico social de O Alto, de 16.00 a 19.00 horas, y el 21 en el pabellón de la Casa da Mocidade, donde comenzará a las 10.00 y concluirá alrededor de las 13.00.

“Este obradoiro dálles ás mulleres e ás nenas de Narón ferramentas prácticas para sentirse máis seguras, pero tamén con máis confianza nunha mesma”, afirmó la edila de Igualdade, María Lorenzo, además de animar a las vecinas a participar en esta actividad.

Desde el Concello informan de que las menores de edad deberán ir acompañadas de una adulta y recuerdan que el servicio sociocomunitario municipal dispone de información y asesoramiento en materia de violencia de género de manera gratuita y confidencial.

Por último, el Ayuntamiento señala que las plazas disponibles para este curso de defensa personal son limitadas. Las interesadas en inscribirse podrán hacerlo hasta el próximo día 17 de noviembre a través del número de teléfono 633 497 990, en horario de 8.00 a 14.00.