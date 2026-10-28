El Sergas invertirá 378.000 euros en ampliar con cuatro nuevas consultas el centro de salud de Narón

Centro de salud de Narón Jorge Meis

La Xunta cuantifica en algo más de 378.000 euros el coste de la ampliación del centro de salud de Narón, una actuación que el Servizo Galego de Saúde prevé licitar a lo largo del año que viene.

El anuncio se produce la víspera de la celebración del pleno que esta tarde, a las 19.00 horas, aprobará la declaración de especial interés y utilidad pública de las obras, una decisión que agilizará los trámites y reducirá al mínimo el importe que abonará el organismo público en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras –ICIO–, como contemplan las ordenanzas municipales en casos como este y otros que por su relevancia aumentan la bonificación al máximo legal del 95%.

La ampliación de los servicios que se prestan en el centro de salud, inaugurado en 2021, era una demanda unánime de la ciudadanía. El Sergas confirmó ayer que el proyecto se encuentra “avanzado” y que la intención es que los trabajos se puedan licitar “ao longo de 2027”. Con esta reforma se incrementará la capacidad asistencial de las instalaciones “e mellorar a atención sanitaria á cidadanía”, afirma la Consellería de Sanidade.

La superficie del ambulatorio se incrementará en 223 metros cuadrados para las cuatro nuevas salas

En concreto, la intervención ampliará la superficie construida en 223 metros cuadrados –cerca de 192 metros cuadrados de superficie útil– para crear cuatro nuevas consultas, dos de medicina y otras tantas de enfermería.

En ese sentido, y con el objetivo de avanzar en la tramitación de las obras, el Sergas solicitó al Concello la correspondiente licencia municipal y la bonificación máxima del ICIO, basándose para ello en el “interese social a intervención e na súa contribución á mellora da atención sanitaria da poboación”.

Sanidade sostiene que esta intervención va a reforzar “a capacidade do centro de saúde mediante a incorporación de novos espazos asistenciais, ofrecendo unha resposta máis áxil ás necesidades sanitarias da cidadanía”.