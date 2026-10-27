Los cuentos de terror llegarán este jueves al centro comercial de Narón con la escritora Isabel Ramos Breijo

La cita comenzará a las 18.00 horas en La Gofrería Belga Jorge Meis

La Gofrería Belga, ubicada en el centro comercial de Narón, acogerá mañana jueves la ‘Tarde de cuentos terroríficos’, un evento dedicado a uno de los géneros más célebres de la literatura, que cobra especial protagonismo durante la celebración del Samaín.

La cita, que dará comienzo alrededor de las 18.00 horas, contará con la presencia de la autora local Isabel Ramos Breijo, que aprovechará la ocasión para narrar un relato que promete mucho miedo.

No obstante, la participación de la autora no será la única prevista para la tarde, puesto que la propuesta, aparte de ofrecer a los asistentes cafés, dulces y chocolates de diferentes tipos, también invitará a cualquier persona del público a contar alguna historia de terror para prolongar la jornada.

Desde el propio establecimiento recuerdan que no será necesario pagar entrada para poder acceder a la cita y esperan que quienes acudan disfruten de la tarde.

Contando esta actividad, ya son tres las citas en las que ha participado la escritora naronesa en lo que va de mes, pues el pasado lunes 19 fue una de las interventoras de la charla-coloquio ‘Elas escriben’, celebrada en la biblioteca municipal de Narón. Además, Ramos Breijo también estuvo presente en la quinta edición del certamen literario ‘Viviendo los libros’. Durante el evento, organizado por el Grupo de Autores y Autoras de Ferrolterra y celebrado el 17 de octubre en el centro comercial Odeón, se encargó de presentar dos propuestas centradas en la profunda relación entre la música y la literatura.