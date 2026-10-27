Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Los cuentos de terror llegarán este jueves al centro comercial de Narón con la escritora Isabel Ramos Breijo

El evento se celebrará por la tarde en el local de La Gofrería Belga

Redacción Ferrol
27/10/2026 19:22
La escritora, Isabel Ramos Breijo, firmando una de sus publicaciones
La cita comenzará a las 18.00 horas en La Gofrería Belga 
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Gofrería Belga, ubicada en el centro comercial de Narón, acogerá mañana jueves la ‘Tarde de cuentos terroríficos’, un evento dedicado a uno de los géneros más célebres de la literatura, que cobra especial protagonismo durante la celebración del Samaín.

La cita, que dará comienzo alrededor de las 18.00 horas, contará con la presencia de la autora local Isabel Ramos Breijo, que aprovechará la ocasión para narrar un relato que promete mucho miedo.

No obstante, la participación de la autora no será la única prevista para la tarde, puesto que la propuesta, aparte de ofrecer a los asistentes cafés, dulces y chocolates de diferentes tipos, también invitará a cualquier persona del público a contar alguna historia de terror para prolongar la jornada.

Desde el propio establecimiento recuerdan que no será necesario pagar entrada para poder acceder a la cita y esperan que quienes acudan disfruten de la tarde.

Contando esta actividad, ya son tres las citas en las que ha participado la escritora naronesa en lo que va de mes, pues el pasado lunes 19 fue una de las interventoras de la charla-coloquio ‘Elas escriben’, celebrada en la biblioteca municipal de Narón. Además, Ramos Breijo también estuvo presente en la quinta edición del certamen literario ‘Viviendo los libros’. Durante el evento, organizado por el Grupo de Autores y Autoras de Ferrolterra y celebrado el 17 de octubre en el centro comercial Odeón, se encargó de presentar dos propuestas centradas en la profunda relación entre la música y la literatura.

odeon viviendo los libros jorge meis

Varios autores de la comarca participaron en el certamen literario ‘Viviendo los libros’, en Narón

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620