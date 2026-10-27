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Narón

La biblioteca municipal de Narón cuenta con una muestra bibliográfica de la obra de la novelista Isabel Allende

La propuesta de lectura permanecerá disponible hasta el próximo sábado

Redacción Ferrol
27/10/2026 19:26
Biblioteca Naron (2) (Gala Polo)
La muestra incluye obras como la traducción inglesa de 'Inés del alma mía'
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La biblioteca municipal de Narón continúa estos días su oferta literaria con una propuesta centrada en la figura de Isabel Allende, ganadora hace dos semanas del Premio Planeta por su novela ‘La hora antes del alba’. Hasta el sábado, el complejo tendrá a disposición de los lectores una muestra bibliográfica de la escritora chilena que incluye obras como ‘Inés del alma mía’ en inglés o la traducción alemana de ‘La casa de los espíritus’.

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