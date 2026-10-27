Gran operativo de la Guardia Civil en el barrio naronés de A Gándara

El despliegue se concentró en el inmueble situado en el número 131 de la avenida de A Gándara AEIG

En torno a las seis de la mañana de este martes, numerosos efectivos de la Guardia Civil, a bordo de varias furgonetas camufladas, fueron desplegados en el barrio naronés de A Gándara en un gran operativo que se presupone contra el tráfico de drogas –desde el Instituto Armado no se han trasladado detalles del mismo–.

La intervención, que se extendió hasta el mediodía, se concentró en un inmueble situado en el número 131 de la avenida de A Gándara –en la intersección con Pintor Soutomaior–. Así, los agentes establecieron un perímetro de seguridad mientras actuaban en el edificio.