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Narón

Gran operativo de la Guardia Civil en el barrio naronés de A Gándara

El despliegue, del que no se han ofrecido detalles, comenzó en torno a las 06.00 horas

Redacción Ferrol
27/10/2026 20:27
El operativo fue llevado por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil
El despliegue se concentró en el inmueble situado en el número 131 de la avenida de A Gándara
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En torno a las seis de la mañana de este martes, numerosos efectivos de la Guardia Civil, a bordo de varias furgonetas camufladas, fueron desplegados en el barrio naronés de A Gándara en un gran operativo que se presupone contra el tráfico de drogas –desde el Instituto Armado no se han trasladado detalles del mismo–.

 La intervención, que se extendió hasta el mediodía, se concentró en un inmueble situado en el número 131 de la avenida de A Gándara –en la intersección con Pintor Soutomaior–. Así, los agentes establecieron un perímetro de seguridad mientras actuaban en el edificio.

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