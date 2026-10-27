El PSOE volverá a reclamar en el Parlamento de Galicia nuevos pasos de peatones en el tramo naronés de la AC-566 

Los socialistas, durante su reunión con la asociación de vecinos de O Val Cedida

El PSdeG-PSOE ha anunciado que volverá a llevar al Parlamento de Galicia la petición de nuevos pasos de peatones en la carretera AC-566, de titularidad autonómica, en el tramo que discurre por la localidad naronesa.

Concretamente, la formación ha confirmado que presentará una enmienda a los presupuestos de la Xunta destinados a los municipios con el fin de asegurar que el área cuente con la financiación suficiente para mejorar la seguridad vial.

Esta decisión por parte de los socialistas ha surgido tras una reunión mantenida entre los miembros de la formación y la entidad vecinal de O Val, en la que los residentes mostraron su preocupación por la velocidad que alcanzan los vehículos en la zona y el riesgo que supone atravesar la vía.

“Despois de todas as reclamacións por parte da asociación, e mesmo cun informe da Policía Local que recomenda a instalación dos pasos de peóns, a Xunta respóndenos por escrito que non contempla esta actuación. Non podemos aceptar que se ignore unha demanda que busca simplemente garantir a seguridade das persoas”, señalaron desde el PSOE naronés.

Según los socialistas, la situación actual de la carretera es preocupante y recordaron que ya trasladaron este problema a la Xunta de Galicia. Sin embargo, ante su negativa, han decidido volver a presentar en la Cámara un debate al respecto para exigir una solución urgente.

El encuentro entre el partido y los residentes de la parroquia, que tuvo lugar ayer, contó con la presencia del diputado Aitor Bouza, quien exigió que se atienda la petición para no dejar “novamente tirados aos veciños e veciñas que están reclamando simplemente ter máis seguridade”. Asimismo, indicó que sólo hay que acercarse al tramo para comprobar “a velocidade á que circulan os vehículos e a perigosidade que existe”.

Desde el punto de vista de la propia formación, la prevención debería ser una cuestión prioritaria para el ejecutivo en este tipo de situaciones y no se puede esperar a que se produzca un accidente grave para tomar cartas en el asunto.

Por ello, Bouza mostró su apoyo a los afectados y aseguró que tanto él como sus compañeros continuarán exigiendo medidas al gobierno autonómico. “Estamos ao lado da veciñanza do Val e das súas reivindicacións, e seguiremos reclamando á Xunta que actúe para garantir a seguridade de todas as persoas que utilizan esta estrada”

En definitiva, desde el PSdeG-PSOE solicitan que el ejecutivo atienda a las peticiones de los vecinos de la parroquia con el fin de garantizarles una circulación sin peligros.

Narón en el Parlamento

Esta no es la única cuestión que han llevado los socialistas a la Cámara en los últimos meses. Ejemplo de ello es la reclamación que hicieron por el estado en el que se encuentran las instalaciones del CEIP A Solaina.

En este caso, el partido y el BNG exigieron al gobierno de Rueda que incorporase la rehabilitación integral del centro educativo en los presupuestos del próximo ejercicio. Por su parte, Aitor Bouza calificó la situación de “bochornosa”, pues el complejo cuenta con con humedades, radiadores deteriorados, baños con desperfectos, problemas de aislamiento y amianto en algunos techos. De hecho, el diputado aseguró que el alumnado “non pode nin ir mexar” y explicó que lo que demandan las familias de los escolares “non son esmolas, son dereitos”.

Por esta situación, tanto Bouza como el líder de la formación en Narón, Jorge Ulla, acudieron a la recogida de firmas organizada por la ANPA del colegio el pasado viernes 2 de octubre.