El Concello de Narón publica su Relación de Puestos de Trabajo, que suma un total de 229 plazas

El Consistorio publicó el documento en el BOP Jorge Meis

El Ayuntamiento naronés ha publicado en el Boletín Oficial da Provincia da Coruña la Relación de Puestos de Trabajo del Concello para este año.

La publicación, firmada por la alcaldesa, Marián Ferreiro Díaz, contempla un total de 229 plazas, de las que 212 corresponden a funcionariado del Concello, mientras que el del Padroado de Cultura y el personal eventual del Consistorio suponen siete ocupaciones, respectivamente. En cambio, el laboral cuenta con tres empleados y el estrictamente administrativo con 36.

Por otro lado, la Policía Local incluye funciones que abarcan desde agentes (24) hasta oficiales y jefes de servicio, así como labores vinculadas al control y regulación del tráfico, el medio ambiente y la atención a víctimas de violencia de género.

Dentro del área de Emerxencias, la mayor parte de las plazas son para bomberos (20), aunque también cuenta con puestos de sargento, cabo jefe, administrativo, operario de medio natural y oficial jefe de intervención, entre otros.

Más allá de estas ocupaciones, el documento incluye otras plazas para conserjes, peones, oficiales albañiles y electricistas, además de personal de limpieza. Para más información, puede consultarse la página web del Boletín Oficial da Provincia da Coruña.