El Cineclube Serie B Cidade de Nar\u00f3n ofrecer\u00e1 el pr\u00f3ximo viernes 30 de octubre una propuesta enmarcada en la programaci\u00f3n de su Sama\u00edn de Cine. Concretamente, organizar\u00e1 una proyecci\u00f3n para los m\u00e1s peque\u00f1os, en la que podr\u00e1n ver \u2018Monstruos S.A.\u2019, una pel\u00edcula de animaci\u00f3n producida por Pixar sobre una empresa dedicada a asustar a los ni\u00f1os. La sesi\u00f3n comenzar\u00e1 a las 19.00 horas en el Pazo da Cultura y la entrada ser\u00e1 gratuita.