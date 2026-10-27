El centro cívico social de Chafarís, en Narón, acogerá una jornada dedicada a los cuidados compartidos

La jornada también contará con una charla informativa AEIG

El Concello de Narón ha anunciado que el centro cívico social de Chafarís, en la calle Rosal, es el lugar elegido para acoger el próximo sábado 31 de octubre ‘Moito que facer: coidados compartidos’, una jornada organizada por la Asociación de Familias Monomarentais de Galicia (Fagamos) en colaboración con el propio Ayuntamiento de la localidad.

Concretamente, la iniciativa consiste en una jornada que tiene como principal objetivo sensibilizar sobre aspectos como las desigualdades existentes a la hora de distribuir los cuidados en los hogares. Según la entidad, esto se percibe, especialmente, en las familias monoparentales, pues alrededor del 80% de los casos, es una mujer quien asume las responsabilidades en este sentido, así como en las domésticas y aquellas relacionadas con la conciliación.

Por ello, la propuesta de Fagamos es llevar el concepto de corresponsabilidad más allá del reparto de tareas, asegurando que todos pueden “contribuír a apoiar a quen coida e a construír comunidades nas que as familias non teñan que afrontar soas” todos estos quehaceres.

Asimismo, el evento pretende promover modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables para así aumentar la implicación de los hombres.

La jornada, que comenzará aproximadamente a las 10.00 horas, contará con un stand de asesoramiento en el que la asociación ofrecerá a los asistentes información sobre recursos y otros aspectos vinculados a sus necesidades específicas. Además, a las 12.00, se celebrará una charla informativa sobre las desigualdades de género, el uso del tiempo y la realidad que viven las familias monoparentales.

Desde el Consistorio señalan que la participación en el coloquio, perteneciente al programa ‘Currunchiños de Conciliación’ de Fagamos, será totalmente gratuita y de acceso libre.