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Suceso

Dos heridos leves en un accidente automovilístico en Narón

El suceso, una colisión entre dos turismos, se registró en el acceso sur del polígono Río do Pozo

J. Guzmán
J. Guzmán
27/10/2026 13:18
Uno de los vehículos implicados en el accidente
Uno de los vehículos implicados en el accidente
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Dos personas resultaron heridas de carácter leve ayer en un accidente automovilístico en el término municipal de Narón. El suceso, una colisión trasera por alcance entre dos turismos, se registró poco antes de las ocho de la tarde en la avenida Bernardo Romero, según detallaron tanto fuentes del Concello como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112.

Así, un particular que presenció el siniestro alertó del mismo al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, solicitando asistencia médica para dos de las tres personas implicadas en el mismo. De este modo, el 061 movilizó hasta el lugar una ambulancia, al tiempo que trasladaba el aviso al 112, que a su vez desplazó hasta el punto a efectivos de la Policía Local, el destacamento de Tráfico de la Guardia Civil y el Speis de Narón.

Ya en el sitio del accidente, en el acceso sur del polígono Río do Pozo (en dirección al parque empresarial), el personal municipal procedió a señalizar el siniestro y a regular el tráfico, además de limpiar la vía una vez los vehículos fueron retirados. Los servicios sanitarios, por su parte, trasladaron a los heridos al centro hospitalario de referencia.

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