Las ferreterías de Narón, unos comercios que cada vez se especializan más

Ferretería Freixeiro Jorge Meis

El término municipal de Narón alberga diferentes tipos de negocios, que van desde peluquerías y restaurantes hasta tiendas especializadas. Sin embargo, hay ciertos comercios que se han visto obligados a especializarse para seguir al pie del cañón. Un ejemplo son las ferreterías, que levantan cada día sus persianas para ofrecer productos tanto a clientes particulares como a empresas y profesionales.

En Freixeiro, más concretamente en la calle Río Miño, hay una que adoptó el nombre del barrio hace 40 años. Se trata de un negocio familiar, fundado por Mario López Reigosa y administrado actualmente por su hija, Eva María. “Éramos un local chiquitito y hemos ido creciendo a medida que necesitábamos tener más almacén. Y ha incrementado personal poco a poco, ahora somos 11 personas trabajando”, comenta.

Ferretería Freixeiro Jorge Meis

Al preguntarle sobre su principal clientela, lo tiene claro. “A día de hoy, son el constructor y el pequeño autónomo”, explica López. Además, señala que lo que más buscan quienes acuden a su establecimiento es “poder servirse completamente”. “El que hace la obra, necesita la pintura, la fontanería. Siempre debemos tener un amplio surtido de artículos de electricidad, tornillería, productos adhesivos, técnicos...”, explica.

Asimismo, recuerda que, al principio de todo, el local tenía “mucho menaje”, pero cada vez “ocupa menos metros” en las instalaciones de la empresa.

No obstante, no se trata del único establecimiento de este tipo con una larga trayectoria. En la Rúa Cristóbal Colón (A Solaina) se encuentra Hermanos Pena, un comercio que lleva aproximadamente cuatro décadas atendiendo a sus clientes. Desde 2007, su encargado es Eduardo Pena, que al igual que Eva María López, es la segunda generación que ha decidido tomar el relevo en la tienda.

Ferretería Hermanos Pena Daniel Alexandre

Respecto a si el negocio ha cambiado desde que lo montaron sus padres, asegura que es totalmente cierto. “Ahora la logística va bastante más rápido. Hoy en día no hace falta tener todos los productos, ya que más o menos lo consigues de un día para otro, ni almacenar tanto como antes”, concreta.

Al contrario de lo que sucede en la Ferretería Freixeiro, Pena indica que, quitando alguna empresa, trabajan sobre todo con particulares. Aunque poseen diferentes artículos, en su momento apostaron por especializarse en aquellos relacionados con la calefacción. “Actualmente, la aerotermia, es lo que está teniendo más demanda”, puntualiza el responsable. De hecho, asevera que ya están notando el descenso de las temperaturas en el número de ventas. “Ahora ya empezamos a vender estufas de pellet y otros productos”.

En cambio, detalla que durante el verano, los frigoríficos son uno de los electrodomésticos más solicitados.

Más allá de estos establecimientos, los vecinos y vecinas de Narón tienen otra alternativa, Ferretería Fir. Fundada en 1999 y ubicada en el barrio de A Gándara, el establecimiento opta por un enfoque generalista. Su gerente, César Freire, especifica que vende “un poquito de todo, tanto herramientas, como menaje”, aparte de pinturas y contar con servicio de fabricación de llaves.

Ferretería Fir Daniel Alexandre

A pesar de que su cliente mayoritario es el particular, señala que también suele acudir “algún profesional”, así como personal de la Marina, por lo que van “picando de todos los sectores”.

Sobre la evolución del gremio durante los últimos años, cree que se ha mantenido más o menos como siempre, salvo en determinados aspectos. “Quizás se ha profesionalizado un poco más, sobre todo a nivel de control interno y de almacén, pero no ha cambiado mucho”, comenta. Eso sí, no puede decir lo mismo de los precios, concretamente en los artículos derivados del petróleo, afectados por las guerras. “En cosa de tres o cuatro años subió todo una barbaridad, especialmente en productos químicos , plásticos, siliconas, adhesivos...”, detalla.

Aun así, Freire reconoce que eso no ha impedido que la clientela continúe visitando su local. “Estamos haciendo muchísimas copias de llaves, tanto de seguridad como de las normales y se sigue vendiendo mucho producto para arreglar una gotera y cosas del día a día que busca el particular porque, normalmente, lo soluciona sin contratar a un profesional”, declara.

Por otro lado, en cuanto a las temporadas con mayor carga de trabajo, señala que el invierno es la que se lleva la palma, mientras que en verano “se trabaja más fuerte por las mañanas”, pero por las tardes “hay menos lío”.

Trato cercano

Al igual que en otros sectores, admite que hay un público determinado que compra bastante desde el ordenador. Sin embargo, cree que los pequeños comercios como el suyo tienen un factor que los diferencia de las grandes superficies. “Tienes un asesoramiento, un consejo. La gente muchas veces no sabe lo que necesita y va a la ferretería para que la asesoren y le digan qué producto tiene que usar. Eso no te viene en Internet”, señala.

Algo similar piensa el responsable de Hermanos Pena. “Cuando hay algún problema con algún producto, nosotros siempre estamos ahí. La gran tienda lo que suele hacer es darle el teléfono de la marca que sea y que lo solucione el cliente. Nosotros se lo arreglamos”, asevera Eduardo Pena.

Pese al optimismo, César Freire piensa que no todo es sencillo en un gremio como el suyo, especialmente a la hora de encontrar personas que se quieran dedicar a él. De todas formas, cree que los negocios están “funcionando bien” y, aunque cada vez haya más competencia, está totalmente convencido de que “siempre hay un espacio para el pequeño comercio”.

Por su parte, Pena coincide bastante con el gerente de Ferretería Fir respecto al panorama actual, pues no percibe que el sector esté en crisis. No obstante, opina que el sistema tributario es el principal obstáculo al que se enfrentan los establecimientos. “Los impuestos cada vez van a más, así como los alquileres de los locales... Y el precio del gasoil de las furgonetas también se nota. Cada vez es más difícil”, explica el responsable de Hermanos Pena.

En contraste, Eva María López piensa que los tributos son positivos, al menos para su negocio. “Estoy convencida de que si los pagamos es porque realmente la cosa nos va bien y es bueno para todos”, afirma convencida, además de añadir que siempre “hay que dar cuenta”.

A pesar de que el caso de cada local es distinto, reconoce que en el suyo todo va viento en popa. “El año pasado crecimos más de un 14% y en este trimestre estamos superando ese porcentaje”, comenta la administradora.

Respecto a cómo ve el futuro del oficio, se muestra optimista. “Vienen más obras para la zona porque se estima que va a haber trabajo en Ferrolterra”, asegura, además de añadir que todo eso se traducirá, inevitablemente, en una mayor demanda de los productos con los que cuentan en este tipo de establecimientos.

Por su parte, César Freire espera que tanto él como sus colegas de profesión tengan “opciones de seguir funcionando durante muchos años”. Aun así no tiene del todo claro si las generaciones venideras “tendrán las mismas opciones”, mientras que Eduardo Pena opta por ser más prudente, señalando que “hay que ir viendo cómo va evolucionando y adaptarse como se pueda” a los cambios.

Pese a que nada está escrito en el mundo empresarial, las ferreterías continúan teniendo mucho trabajo en un sector cada vez más profesionalizado e informatizado.