La Casa del Terror abre sus puertas en San Mateo, en Narón, el sábado para celebrar el Samaín

Habrá taller de calabazas y exposición Archivo

La Agrupación Vecinal San Mateo de Trasancos y el Concello de Narón ultiman preparativos para la celebración, un año más, de los actos de Samaín, que se celebrarán el sábado 31 de octubre, en el Centro Cívico Social de San Mateo de Trasancos y en sus entorno, contando, además, con la colaboración de la Diputación de A Coruña.

A las 18.00 horas del sábado se inaugura una exposición y un taller de calabazas, así como juegos temáticos del Samaín, abiertos a todas las personas que quieran participar.

La Casa del Terror abrirá sus puertas a las 18.45 horas y podrá visitarse hasta las 23.00. A las 19.00 horas saldrá la Comitiva de las Luces e Tebras, el paseo con antorchas que año tras año llena de luz y también de miedo las cercanías del centro cívico.

No faltará la música en la celebración, con la Banda do verán, desde las 19.30 horas.

A las 20.15 horas, la Agrupación Vecinal de San Mateo ofrecerá una degustación de caldo y liscos, con raciones a 2,5 euros. La música mantendrá el ambiente hasta las 23.00 horas.familias enteras”.

Como antesala, el viernes el Pazo da Cultura acoge a las 19.00 horas el pase del filme ‘Monstruos, S. A.’, organizado por el Cineclube Serie B Cidade de Narón.