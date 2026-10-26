Alertan de una estafa a los comercios de Narón, haciéndose pasar por personal del Concello y reclamando datos

Casa consistorial de Narón Jorge Meis

Varios negocios de Narón están siendo objeto de una estafa a través de llamadas telefónicas de personas que se hacen pasar por trabajadores del Concello de Narón con el fin de obtener información.

Así lo ha alertado el propio Concello, indicando que alguien se hace pasar por personal municipal para pedir información con el pretexto de renovar la documentación del establecimiento.

El aviso llegó al Ayuntamiento a través de la Asociación de Comerciantes de Narón (ACN), que advirtió de la existencia de estas llamadas y quiso dar la voz de alarma entre el comercio local.

Desde el ejecutivo de Marián Ferreiro se recuerda que la administración local no contacta por teléfono con comercios ni otros negocios para gestionar la renovación de sus papeles. Cualquier trámite de este tipo se realiza por los canales oficiales del Ayuntamiento, nunca mediante una llamada telefónica, sin previo aviso.

Por ello, se pide a las personas titulares de los negocios que, si reciben una llamada así, no faciliten ningún dato, ni personal ni bancario, y que cuelguen. También se recomienda avisar a la Policía Local o las fuerzas de seguridad y, si ya se llegó a dar alguna información, ponerse en contacto con el banco lo antes posible. Ante cualquier duda sobre si una llamada es real, el mejor es consultarlo directamente con el Concello e Narón, a través del teléfono habitual de atención 981 337 700.

Desde el ejecutivo local se agradece a la asociación de comerciantes su rapidez al dar el aviso y anima el comercio local a compartir esta alerta entre vecinas y vecinos con negocios para que nadie caiga en el engaño.