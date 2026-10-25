Un Paso Adelante se sube al podio en la II Copa Deputación de Baile Deportivo en A Coruña

Campeonato de baile deportivo Cedida

A Coruña se movió el sábado al ritmo de la samba, el chachachá, el vals, el tango o la rumba. Y lo hizo con una asistencia de récord. El Palacio de los Deportes de Riazor acogió la II Copa Diputación de Baile Deportivo, en la que 325 participantes procedentes de diferentes partes de España y Portugal llegaron al pabellón coruñés para competir por el trofeo que los distinguiese como la ‘realeza’ de las diferentes modalidades.

Ante un jurado y un público que disfrutaron durante toda la jornada de varios ritmos, los deportistas demostraron su gran destreza en categorías como bailes caribeños y latinos, además de danza coreográfica y combinación.

El campeonato se ha consolidado como una cita de referencia para esta disciplina en Galicia, reuniendo a deportistas de Galicia, Madrid, Valencia y Portugal, entre otros puntos, y estando presentes campeones del mundo.

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En la modalidad de Latinos, los ganadores fueron Eva Shmarko de Amigos das Danças-Oporto (Solo Junior), Noemí Cendán de Un Paso Adelante-Narón (Solo Youth), Raul Romero y Serena Díaz de Arte y Movimiento de Cee (Juvenil), Manuel Ruiz y Beatriz Veiga de Al Compas (Senior) y Andrés Parga y Laura Marcote, de Arte y Movimiento (Adulto).

En Danza Coreográfica, los principales premios recayeron en Bracara Team, de Braga-Portugal (Copa Juvenil, Junior y Youth) y Un Paso Adelante de Narón (Senior).

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que junto al diputado de Deportes, Antonio Leira, y el concejal Antonio Vázquez, fueron los encargados de entregar los premios a los ganadores, avanzó que la ciudad aspira a acoger en 2027 el Campeonato de España de Baile Deportivo.