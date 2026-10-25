El PP de Narón llevará al pleno la urgencia de obras de climatización en la escuela infantil de A Gándara

Pleno en Narón Cedida

El grupo municipal del Partido Popular de Narón llevará al próximo pleno de fin de mes una moción, a través de la cual solicita la reparación urgente o sustitución del sistema de climatización de la escuela infantil de A Gándara.

La propuesta de la formación de la que es portavoz Germán Castrillón denuncia que la instalación permanece sin funcionamiento desde hace más de un año, lo que repercute en el bienestar de los menores y en las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente durante los meses de mayores temperaturas.

Castrillón considera “inaceptable la inacción del gobierno local” que encabeza la alcaldesa Marián Ferreiro ante una “avería prolongada que afecta a un servicio esencial”.

En este sentido, el popular critica que “se hayan habilitado modificaciones de crédito para atender facturas de obras atrasadas, mientras se pospone la necesaria para garantizar unas condiciones térmicas adecuadas en la escuela infantil”.

La moción plantea que el Concello elabore un informe técnico sobre las causas de la avería, evalúe la situación de las dependencias y establezca un calendario de ejecución, además de habilitar el crédito necesario.