El BNG de Narón denuncia un trato discriminatorio de la Xunta, que “prima a Ferrol”

GENO CARBALLEIRA, BNG Cedida

El BNG de Narón, y en su nombre el concejal y candidato a la Alcaldía, Geno Carballeira, ha criticado el papel que juega Narón en los presupuestos de la Xunta para 2027, calificando de “inaceptábel” que, año tras año, “o goberno galego perpetúe un modelo de financiamento e investimento público que desatende as demandas históricas e a realidade socioeconómica de Narón”.

Los nacionalistas señalan que mientras que Ferrol y Narón forman una misma continuidad urbana y comparten dinámicas cotidianas, la acción del ejecutivo autonómico “prima a Ferrol no reparto de proxectos estratéxicos, fondos para infraestruturas e convenios de desenvolvemento urbano”.

El BNG recuerda que es el octavo concello de Galicia en población y uno de los principales motores industriales, comerciales y de generación de empleo del país, sin embargo, pese a eso, “a Xunta nega un compromiso financierio firme que se traduza en actuacións directas e significativas no termo municipal”.

Carballeira apuntó que las necesidades del concello llevarán a la formación a presentar enmiendas en el Parlamento ante una inversión “sete veces menos que para a cidade veciña”.

Entre las demandas se encuentran un nuevo colegio y pabellón en Xuvia, mejoras en la carretera de Cedeira, una residencia para mayores e inversión en el molino das Aceas. Frente a esto, señalan, la única cuantía es en vivienda “anunciada hai máis dun ano”