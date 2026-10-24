Temor en A Solaina ante la gran conflictividad de un residente que sufre esquizofrenia

La comunidad de vecinos estudia la posibilidad de tramitar una denuncia AEIG

El barrio naronés de A Solaina se encuentra en alerta constante por la presencia de un vecino, que al parecer tiene diagnosticado un trastorno esquizofrénico y sufre “severos problemas de drogodependencia”, que tiene atemorizada a la zona. Tanto es así que, ante la falta de una respuesta efectiva por parte de las administraciones –el Concello detalló a este Diario que ya está tomando todas las medidas que están en su mano, pero que cualquier ingreso no voluntario en un centro psiquiátrico o de desintoxicación debe ser decretado por un juez–, residentes del área han hecho un llamamiento por las redes para intentar impulsar una acción colectiva, como denuncias o recogidas de firmas.

En este sentido, los afectados señalan que el hombre ha amenazado de muerte tanto a su propia familia –incluido un menor de edad de su entorno cercano– como a otros habitantes y trabajadores de la zona, además de pedir dinero “de forma muy agresiva y gritando barbaridades” a los viandantes. A este respecto, una naronesa conocedora de la situación detalló que se le ha denunciado a título particular en numerosas ocasiones, pero que estos procedimientos siempre han terminado archivados.

Humedades, olor y drogas

Asimismo, la afectada detalló que el hombre está provocando graves problemas de salubridad en el edificio en el que vive –situado en la calle Pontevedra–, el cual desprende “un olor insoportable”, dado que, además de supuestamente no limpiar y “tirar comida al suelo”, tiene una fuga de agua que se niega a reparar y que provoca humedades en viviendas y bajos comerciales del inmueble. De igual modo, señala que otros residentes incluso se han encontrado una pipa para consumir estupefacientes tirada por las escaleras, a la vista de niños y niñas que también habitan el edificio.

Por todo ello, apunta, desde la comunidad de vecinos se está estudiando la posiblidad de realizar una denuncia conjunta en los Juzgados, mientras que la AVV de A Solaina también planteó realizar una recogida de firmas.