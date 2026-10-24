Pedroso acoge el programa ‘Volver compartir vida’, contra la soledad no deseada

Muchas pèrsonas mayores viven una soledad no deseada Pixabay

El centro cívico social de la parroquia naronesa de Pedroso acogerá desde el lunes 26 el programa “Volver compartir a vida”, una iniciativa municipal del Servicio Sociocomunitario pensada para prevenir la soledad no deseada.

La concejala de Benestar Social, María Lorenzo, explicó que se trata de tardes de encuentro dirigidas a personas mayores de 70 años, que tendrán lugar los lunes y los domingos, de 17.00 a 19.00 horas, hasta el 30 de noviembre. Será un grupo pequeño, de hasta 12 personas, para pasar la tarde en compañía y con tiempo para conocerse.

El programa se basa en una metodología grupal, participativa y centrada en cada persona. En las sesiones se combinarán la conversación y el conocimiento mutuo entre los participantes con dinámicas de grupo, actividades creativas, ejercicios para mantener la memoria en forma y momentos de ocio. También habrá espacio para recordar historias de toda la vida, hablar del día a día y recuperar aquellas actividades que antes hacían sentir bien a cada uno y que con el tiempo se fueron dejando.

La edila María Lorenzo hizo hincapié en que el programa quiere “ofrecer un lugar onde chegar, conversar e sentirse acompañado a quen o necesite, sen presión nin obrigas”.

La actividad es gratuita y las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al teléfono 981 337 700, en las extensiones 1108 y 1109, o en el móvil 698 122 420.