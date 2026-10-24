A Gándara es blanquiazul, blaugrana y verdiblanca por sus peñas de fútbol

En total, las tres peñas suman 365 socios Cedida

El barrio naronés de A Gándara es famoso por albergar numerosos negocios y servicios, a los que tanto residentes como personas procedentes de los municipios colindantes acuden para ir de compras, asistir a eventos o visitar talleres y otros establecimientos que ofertan diferentes tipos de servicios.

Sin embargo, hay un mundo más allá de las tiendas y los negocios. Tal y como sucede en todos los vecindarios, son muchas las personas aficionadas al fútbol que sienten los colores de sus respectivos equipos y viven cada encuentro con una energía y una pasión con las que, por momentos, parece que estuviesen presenciando el último de sus vidas.

Las banderas nunca faltan en los estadios Cedida

Hasta ahí, podría tratarse de la realidad de casi cualquier lugar del planeta, pero lo cierto es que esta zona del municipio destaca por una curiosidad: es la cuna de varios clubes de aficionados, y ninguno de ellos es del Racing de Ferrol ni del C.D. Narón. Ejemplo de ello es la Peña Deportivista de A Gándara, fundada el 3 de septiembre de 2024. Su presidente, Anxo Fuentes Gómez, señala que la aventura comenzó en un bar. “Se nos ocurrió en una reunión de amigos. Nos juntábamos en La Salmantina, donde tenemos la sede, para ver los partidos. A consecuencia de estar viéndolos, empiezas a hacer amistad con la gente gracias al Dépor”, comenta, además de añadir que, actualmente, son 150 socios.

A pesar de haber alcanzado estas cifras en apenas dos años de existencia, Fuentes no descarta que queden muchos seguidores “en el tintero” que podrían formar parte de la pandilla y que “aún no saben” que existe. “Es muy jovencita, somos unos bebés en esto, pero también una de las peñas con más gente de la comarca, fijo”, sostiene. Asimismo, el hecho de que hayan conseguido reunir a tantas personas en tan poco tiempo lo considera un orgullo para el municipio.

peña barcelona a gandara concello de naron

Casualmente, La Salmantina también es la sede de otro grupo, la Peña Barcelonista de Narón. Surgida en el año 2000 en Xuvia y presidida por José Luis Bouza, se acabó mudando a A Gándara hace una década. Su secretario, José Francisco López Alonso, comenta que hubo un relevo, aunque todo surgió de la magia del fútbol y la amistad.

En este caso, son 180 los aficionados que se juntan para ver las retransmisiones. Al preguntarle sobre la relación entre su agrupación y la deportivista, asegura que es sana. “La verdad es que muy bien. Nunca tuvimos problemas, aparte somos todos gente conocida de aquí del barrio. Hay rivalidad, pero con muy buen rollo” afirma.

La tercera punta del tridente

Aparte del Dépor y el Barça, hay otro conjunto que consiguió romper fronteras y hacerse un hueco en la localidad. En el Bar 67 de la calle Pintor Soutomaior, se puede apreciar el blanquiverde de uno de los dos equipos más importantes de Andalucía, pues es el templo de la Peña Bética Narón 67, en activo desde 2022. Su presidente, Pablo Casas, indica que su crecimiento fue progresivo. “Aquí no conocíamos a muchos fans del Betis, pero sí que éramos tres o cuatro que estábamos rondando la idea de hacer una peña y nos decidimos”, recuerda. Ahora mismo, son aproximadamente 35 los miembros con los que cuentan en una tierra en la que, hay “bastantes béticos gallegos”.

peña betis 2

Respecto a su devoción por el club, indica que todo comenzó en casa, gracias a su familia. “Llevo ocho años viviendo aquí y, cuando estaba en Sevilla, ya era socio del Betis. Siempre iba al fútbol con mi padre y mi hermano. Y, claro, ha quedado esa pasión que, al fin y al cabo, será para toda la vida”, declara.

Expertos en hacer maletas

Además de compartir afición y quedar en el bar para comentar las jugadas, los culés naroneses han viajado en numerosas ocasiones para ver a su equipo. “Actualmente, como el campo está en obras, llevamos ya unos tres o cuatro años sin ir a Barcelona, pero hemos ido varias veces. Ahora empezaremos a visitar Vigo, Coruña... Al final acabamos organizando algunos desplazamientos”, concreta José Francisco López. Pese a que depende del choque, calcula que van en grupos de unas 30 personas. Eso sí, cuando aterrizan en la ciudad condal, el planning es diferente, ya que suelen marcharse un sábado por la mañana para regresar el lunes y así aprovechar su estancia.

A su vez, señala que una de las mayores ventajas de los “clubes de fans” es el acceso a los encuentros. “El Barça ahora aprieta mucho con el tema de las entradas, sobre todo para los partidos fuera de casa. Te piden un mínimo de seis meses de antigüedad para poder reservarlas y, si no eres peñista, ya no puedes conseguirlas”, apunta.

Los béticos no dudan en emprender viajes para apoyar a su club Cedida

Por su parte, Pablo Casas sostiene que él y sus compañeros son muy activos. “En noviembre, iremos a ver al Betis a Dortmund y el viaje más próximo que tenemos es a Oviedo este domingo”, recuerda el sevillano. A la hora de conseguir asientos, asegura que el propio equipo les facilita entradas, pues celebra sorteos para las más de 600 peñas que tiene tanto en el país como en el extranjero.

Con todo, a veces son los propios fanáticos quienes rifan los tiques entre ellos, sobre todo aquellos para partidos fuera del estadio local. Es el caso de la asociación deportivista presidida por Anxo Fuentes, pues afirma que, a día de hoy, cada peña del club recibe alrededor de dos entradas.

Las comidas también forman parte del planning de las peñas Cedida

Pero los grupos de aficionados no sólo organizan viajes, sino también comidas, fiestas y encuentros. Sobre algunos de los momentos más especiales que han vivido hasta ahora, cada uno tiene su propia versión. Pablo Casas cree que uno memorable fue el día que se inauguró oficialmente la sede bética. “Vino la plantilla del equipo de fútbol sala”, recuerda satisfecho.

En cambio, Anxo Fuentes considera que para ellos fue cuando el conjunto coruñés regresó a Primera División. “Juntamos alrededor de unas 300 o 400 personas en Narón. Tuvimos que cortar dos calles y todo. La verdad es que fue emocionante”, afirma el presidente de la Peña Deportivista de A Gándara.

La Peña Barcelonista de Narón comparte sede con la deportivista Cedida

Asimismo, José Francisco López Alonso puso de ejemplo un encuentro que organizaron con seguidores de Galicia y Barcelona, al que también acudieron directivos del equipo. “Reunimos a más de 250 peñistas de toda Galicia en una carpa y fue un espectáculo. Fuimos al Pazo da Cultura de Narón y luego hicimos una andaina hasta el Ayuntamiento, donde nos recibieron la alcaldesa y el concejal de Deportes . Después, fuimos todos en coche, pitando por la carretera y con banderas del Barça, hasta llegar al paseo de Xuvia. Allí fue donde montamos la xuntanza”, explica.

Por otra parte, tanto López como Fuentes y Casas tienen claro que son varias las ventajas de unirse a una peña: hacer amigos mientras se disfruta del deporte, viajar y poder conseguir entradas con mayor facilidad.

Pese a que cada uno de los aficionados defiende los colores de su propio club, hay algo que todos comparten. “Seguramente, sea la misma pasión por seguir a nuestros equipos y reunirnos con personas que tienen eso en común”, opina Pablo Casas. Lo mismo piensa José Francisco López, quien argumenta que, al final, todo se resume en el “amor por el fútbol”.

Sea como fuere, lo que nadie puede discutirles es la vitalidad con la que cada uno de ellos vive los partidos más decisivos, unos encuentros que pueden traducirse en alegrías, llantos, enfados y diversión. Ya sea desde sus propias sedes o en los estadios, nadie puede discutir que el barrio naronés de A Gándara se ha convertido en su rincón favorito para gritar ‘¡gol!’.