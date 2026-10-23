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Narón

Técnicos municipales de Narón explican a los vecinos las obras de la Estrada de O Feal

Las obras las ejecutará la Diputación y cuentan con un importe de un millón de euros

Redacción Ferrol
23/10/2026 23:22
Asociación de AAVV de Piñeiros reunión vecinal para informar das obras da Estrada do Feal
Reunión vecinal para informar de las obras el pasado mes
Daniel Alexandre
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Las obras de humanización de la Estrada de O Feal se tratarán con los vecinos de este barrio naronés con el fin de que puedan conocer los plazos y que los trabajos puedan ponerse en marcha.

Con este fin, el Concello de Narón inicia una ronda de reu­niones informativas en Piñeiros para presentar a la vecindad los planos del proyecto de humanización de A Estrada de O Feal, una actuación que ejecutará a Diputación de A Coruña.

Los encuentros se celebran en el local y están abiertos a la participación de cualquier persona que quiera conocer las obras previstas.

Serán técnicos municipales los encargados de llevar los planos hasta el local y de explicar el alcance de la intervención, así como de atender las consultas que surjan. La idea es que los vecinos y vecinas puedan ver sobre el papel cómo quedará la vía y qué cambios se prevén a lo largo del trayecto.

La Diputación destinará a las obras de humanización cerca de un millón de euros.

La dotación de aceras es una demanda histórica en la zona, y será una realidad, según las previsiones, en el primer trimestre de 2027.

Las jornadas comenzaron ya el pasado jueves y el viernes y tendrán continuidad la próxima semana con sesiones el lunes 26, de 16.00 a 18.00 horas, y el martes 27, de 9.30 la 11.30 horas. El calendario se cierra el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, ambos días de 9.30 a 11.30 horas.

Con el objetivo de acercar la información a los vecinos y vecinas y de recoger sus aportaciones, el Concello de Narón espera una amplia participación en estas citas programadas para estos meses.

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