Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La banda infantil Sementeira y la Xove Banda actúan este sábado 24 en el centro comercial Odeón

El concierto será de seis a siete de la tarde

Redacción Ferrol
23/10/2026 22:55
Xove Banda de Narón
Archivo
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Plaza de Eventos del Centro Comercial Odeón ofrece una tarde de sábado musical, con la actuación, entre las 18.00 y las 19.00 horas de las dos agrupaciones pertenecientes a la Asociación Musical Sementeira; la Xove Banda de Narón y la Banda Infantil Sementeira. Aunque ambas formaciones actuarán por separado, en conjunto sumarán 60 participantes de edades comprendidas entre los 11 y los 30 años.

La Asociación Cultural Musical Sementeira se ocupa desde 1993 del buen funcionamiento de la Xove Banda. La mayor parte de los músicos proceden de la Escuela de Música de la Asociación o de la Banda Infantil. Una vez que alcanzan la edad y el nivel musical necesario, acceden a la Xove Banda.

Sus miembros proceden de toda Ferrolterra, y comparten sus experiencias al tiempo que tutelan a los más jóvenes en sus primeros pasos musicales

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620