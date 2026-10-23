La banda infantil Sementeira y la Xove Banda actúan este sábado 24 en el centro comercial Odeón

Xove Banda de Narón Archivo

La Plaza de Eventos del Centro Comercial Odeón ofrece una tarde de sábado musical, con la actuación, entre las 18.00 y las 19.00 horas de las dos agrupaciones pertenecientes a la Asociación Musical Sementeira; la Xove Banda de Narón y la Banda Infantil Sementeira. Aunque ambas formaciones actuarán por separado, en conjunto sumarán 60 participantes de edades comprendidas entre los 11 y los 30 años.

La Asociación Cultural Musical Sementeira se ocupa desde 1993 del buen funcionamiento de la Xove Banda. La mayor parte de los músicos proceden de la Escuela de Música de la Asociación o de la Banda Infantil. Una vez que alcanzan la edad y el nivel musical necesario, acceden a la Xove Banda.

Sus miembros proceden de toda Ferrolterra, y comparten sus experiencias al tiempo que tutelan a los más jóvenes en sus primeros pasos musicales