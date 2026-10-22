TEGA denuncia la inversión de la Xunta en el municipio, al que se destinarán 7 millones 

El gobierno de Ferreiro presentará una moción en el próximo pleno municipal Daniel Alexandre

El gobierno municipal de Terra Galega (TEGA) ha criticado el reparto territorial del proyecto presupuestario de la Xunta para el año 2027.

Según el ejecutivo liderado por la alcaldesa, Marián Ferreiro, de los 160 millones de euros que se destinarán a Ferrolterra, la localidad sólo percibirá siete, que se utilizarán para construir vivienda pública en una parcela cedida por el Ayuntamiento, y valorada en un millón.

La formación denuncia que, a diferencia de otros concellos de la comarca, el municipio no encuentra “no borrador de orzamentos resposta ás demandas que leva tempo formulando”. En concreto, el Consistorio exige un plan de inversiones que permita tanto ampliar la red de saneamiento y abastecimiento en el rural como financiar las obras para acondicionar el colector general del río Freixeiro.

Asimismo, pide un programa que contemple, entre otros aspectos, la reparación de las vías públicas de titularidad autonómica en O Val y Pedroso y la renovación de las aceras de la carretera de Cedeira. Además, reclama una línea de transporte que comunique A Solaina y A Gándara con el Concello, el centro de salud y los IES As Telleiras y Terra de Trasancos, así como un precio por hora en el SAF que se adecúe al coste real de las contrataciones.

Por su parte, Marián Ferreiro afirmó que no es “de recibo” y que tanto ella como sus compañeros de formación piden que el reparto se haga “con criterios obxectivos”.

En consecuencia, Terra Galega llevará al próximo pleno municipal una moción para que el Ayuntamiento reclame a la Xunta que contemple todas estas demandas.