Los padres y madres del CEIP A Solaina se concentrarán este viernes para reclamar una reforma urgente

La protesta tendrá lugar frente al edificio de la Xunta en Ferrol Jorge Meis

La Anpa del CEIP A Solaina convoca a los padres, madres y tutores legales del alumnado a una concentración en protesta por la situación en la que se encuentra el centro educativo, en el que estudian más de 300 niños y niñas.

Ya el pasado viernes 2 de octubre, el colectivo organizó una jornada en el colegio para recoger firmas y así poder exigir a la Xunta una reforma integral de las instalaciones, pues cuentan con humedades, radiadores deteriorados, baños con desperfectos, problemas de aislamiento y amianto en algunos techos.

Debido a todo esto, el estado del centro educativo acabó siendo abordado en el Parlamento de Galicia hace unas semanas. Concretamente, fueron el PSdeG-PSOE y el Bloque Nacionalista Galego las formaciones que aprovecharon la sesión hace dos semanas para tratar los problemas.

Según el parlamentario socialista Aitor Bouza, la situación de las instalaciones es “bochornosa”, hasta tal punto que “a rapazada non pode nin ir mexar”.

En cambio, el diputado nacionalista Xosé Manuel Golpe subrayó las “graves deficiencias” presentes en la escuela, que precisa una rehabilitación urgente desde hace tiempo.

Ante este panorama, los familiares de los alumnos afectados han decidido concentrarse este viernes, a las 12.00 horas, frente al edificio de la Xunta de Galicia de Ferrol, en la plaza Camilo José Cela, para reclamar al gobierno liderado por Alfonso Rueda que atienda sus peticiones y aporte una solución a los problemas que está sufriendo el centro educativo naronés.