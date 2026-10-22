Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Los padres y madres del CEIP A Solaina se concentrarán este viernes para reclamar una reforma urgente

Las instalaciones cuentan con humedades, radiadores y baños deteriorados, problemas de aislamiento y amianto en algunos techos

Redacción Ferrol
22/10/2026 21:33
La protesta tendrá lugar frente al edificio de la Xunta en Ferrol
La protesta tendrá lugar frente al edificio de la Xunta en Ferrol
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Anpa del CEIP A Solaina convoca a los padres, madres y tutores legales del alumnado a una concentración en protesta por la situación en la que se encuentra el centro educativo, en el que estudian más de 300 niños y niñas.

Ya el pasado viernes 2 de octubre, el colectivo organizó una jornada en el colegio para recoger firmas y así poder exigir a la Xunta una reforma integral de las instalaciones, pues cuentan con humedades, radiadores deteriorados, baños con desperfectos, problemas de aislamiento y amianto en algunos techos.

Debido a todo esto, el estado del centro educativo acabó siendo abordado en el Parlamento de Galicia hace unas semanas. Concretamente, fueron el PSdeG-PSOE y el Bloque Nacionalista Galego las formaciones que aprovecharon la sesión hace dos semanas para tratar los problemas.

Según el parlamentario socialista Aitor Bouza, la situación de las instalaciones es “bochornosa”, hasta tal punto que “a rapazada non pode nin ir mexar”.

En cambio, el diputado nacionalista Xosé Manuel Golpe subrayó las “graves deficiencias” presentes en la escuela, que precisa una rehabilitación urgente desde hace tiempo.

Ante este panorama, los familiares de los alumnos afectados han decidido concentrarse este viernes, a las 12.00 horas, frente al edificio de la Xunta de Galicia de Ferrol, en la plaza Camilo José Cela, para reclamar al gobierno liderado por Alfonso Rueda que atienda sus peticiones y aporte una solución a los problemas que está sufriendo el centro educativo naronés.

CEIP Virxe do MarNarón

Los padres y madres del CEIP Virxe do Mar piden reducir la ratio de tercero de Primaria

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620