La Feria de Vehículos de Ocasión celebra su octava edición en el centro comercial Odeón

Los automóviles permancerán expuestos hasta el domingo Daniel Alexandre

El centro comercial Odeón continúa estos días su programación con la octava edición de la Feria de Vehículos de Ocasión, inaugurada este jueves.

La exposición, instalada en el parking subterráneo del complejo, tiene como principal objetivo ofrecer a los asistentes diferentes marcas y gamas de coches a precios rebajados.

Al igual que en las ediciones anteriores, la entrada a la muestra es totalmente gratuita y permitirá a los visitantes examinar todos los modelos estacionados en el aparcamiento del centro comercial, así como conocer de primera mano tanto las comodidades que ofrece cada vehículo como sus capacidades mecánicas y de rendimiento.

Según la propia organización del evento, la feria permanecerá abierta al público hasta el próximo domingo, abriendo sus puertas a las once de la mañana y cerrándolas alrededor de las ocho de la tarde.

Este evento se une a otros ya celebrados en las instalaciones de Odeón, como son el certamen literario ‘Viviendo los libros’, del Grupo de Autores y Autoras de Ferrolterra, una exhibición del Club de Baile Deportivo Narón o el stand instalado la semana pasada para vender merchadising de la AECC y así apoyar a la entidad en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.