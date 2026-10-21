Publicada en Narón la lista provisional de admitidos y excluidos para la plaza de conserje

El listado está disponible en el Boletín Oficial da Provincia da Coruña AEIG

El Concello de Narón publicó este miércoles en el Boletín Oficial da Provincia da Coruña la relación provisional de personas admitidas y excluidas para la plaza de conserje, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Subalterna, mediante el sistema de oposición por turno libre.

El puesto de trabajo se ejercerá en el propio Ayuntamiento y quien consiga la plaza deberá asumir diferentes funciones relacionadas con la apertura y cierre del edificio consistorial, la recepción y la distribución de correspondencia, documentos, paquetes o avisos, entre otras tareas.

Según el propio documento, son hasta 56 los interesados que continúan en el proceso. En cambio, salvo que haya algún tipo de imprevisto, hay nueve ciudadanos que no han podido superar la criba inicial.

El motivo de los descartes varía en cada caso, aunque puede ser alguno de los siguientes: no haber acreditado la nacionalidad ni la edad, haber tramitado la solicitud o pagado la tasa fuera de plazo, o no haber adjuntado la declaración responsable solicitada.

Aun así, no se trata de la lista definitiva. Quienes deseen impugnar el resultado tendrán un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones.